В Красноярском крае вырос МРОТ. На сколько?

Posted 3 января, 02:13
Published 3 января, 02:13
Modified 3 января, 02:15
Updated 3 января, 02:15
На разных территориях в зависимости от северной и районной надбавок МРОТ составит от 35 904 до 58 344 рублей, сообщают в Минэкономики региона. В прошлом году МРОТ составлял от 30 788 до 50 030 рублей.
МРОТ в России вырос с 19 242 до 22 440 рублей.
В минимальный размер оплаты труда входят оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Районный коэффициент, работа в особых климатических условиях и сверхурочно должны оплачиваться дополнительно, сообщили в региональном минэкономики. По закону, зарплата работника, который отработал полный месяц на полную ставку, не может быть ниже МРОТ.