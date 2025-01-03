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Posted 3 января, 02:13

Published 3 января, 02:13

Modified 3 января, 02:15

Updated 3 января, 02:15

МРОТ в Красноярском крае вырос на 14%

В Красноярском крае вырос МРОТ. На сколько?

3 января 2025, 02:13
Фото: 1MI.

МРОТ в Красноярском крае вырос на 14%

В Красноярском крае с 1 января 2025 года вырос минимальный размер оплаты труда на 14,25%.

На разных территориях в зависимости от северной и районной надбавок МРОТ составит от 35 904 до 58 344 рублей, сообщают в Минэкономики региона. В прошлом году МРОТ составлял от 30 788 до 50 030 рублей.

МРОТ в России вырос с 19 242 до 22 440 рублей.

В минимальный размер оплаты труда входят оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Районный коэффициент, работа в особых климатических условиях и сверхурочно должны оплачиваться дополнительно, сообщили в региональном минэкономики. По закону, зарплата работника, который отработал полный месяц на полную ставку, не может быть ниже МРОТ.

  • С 1 января прожиточный минимум на человека в крае равен 19 684 рублям — он вырос на 2 531 рубль или почти 15%.
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#Владислав Савончик#Красноярский край#МРОТ#Минэкономики#Прожиточный минимум
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