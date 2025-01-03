В Красноярском крае вырос МРОТ. На сколько?

В минимальный размер оплаты труда входят оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Районный коэффициент, работа в особых климатических условиях и сверхурочно должны оплачиваться дополнительно, сообщили в региональном минэкономики. По закону, зарплата работника, который отработал полный месяц на полную ставку, не может быть ниже МРОТ.