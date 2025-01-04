Магнитные бури настигли Красноярск. Надолго?

Буря достигнет своего пика ближе к 15:00, к ночи буря утихнет, но уже завтра, 5 января, в полдень начнется снова и к вечеру прекратится, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.