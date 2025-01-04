Магнитные бури настигли Красноярск. Надолго?

Posted 4 января, 04:23
Published 4 января, 04:23
Modified 4 января, 04:26
Updated 4 января, 04:26
Буря достигнет своего пика ближе к 15:00, к ночи буря утихнет, но уже завтра, 5 января, в полдень начнется снова и к вечеру прекратится, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
Уровень магнитной бури составит всего G1 — она будет слабой.
Похожие вспышки ожидаются в конце месяца — 27 и 28 января.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.