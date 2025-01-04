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Posted 4 января, 07:52

Published 4 января, 07:52

Modified 4 января, 17:23

Updated 4 января, 17:23

Модельер из Красноярска проехалась по кладбищу и сожгла трусы в Новый год

Модельер из Красноярска проехалась по кладбищу и сожгла трусы в Новый год

4 января 2025, 07:52
Фото: Анастасия Шпакова.
Дизайнер из Красноярска Анастасия Шпакова провела ритуал на замужество. Она проехалась в новогоднюю ночь на кладбище и сожгла трусы за гаражами.

На видео Шпаковой в соцсетях обратил внимание телеграм-канал «Бал дебютанток».

«Таких новогодних ночей у меня еще ни разу не было. Мы просто приехали с подругой жечь трусы», — сказала Шпакова.

В комментариях некоторые пользователи стали шутить по этому поводу и называть такие действия странными:

«Что у людей в головах, 21 век, мрак».
«Говорили все про новое средневековье, а мы не верили».
«Это же как надо так отчаяться без мужика, чтобы в новогоднюю ночь на кладбище трусы жечь».

Сама Шпакова ответила, что ритуал проходил не на кладбище, они просто мимо него проезжали.

«Конечно, поэтому мы проехали мимо и сожгли возле гаражей, там нормальная мужская энергия», — ответила она с иронией одному из комментаторов.
Видео: Shpakovalife.

Сама Шпакова отреагировала в своем телеграм-канале на этот пост и обсуждение так:

«Самое интересное, что трусы жглись не на замужество. На замужество был другой ритуал».
«Смотрю я на все это и думаю: вот так и рождаются сплетни и делаются новости. Стоит опубликовать неосторожно без контекста пару картинок, и история становится интересным инфоповодом».
Видео: Shpakovalife.

Позднее редакторы ответили комментаторам, что «девочка прикалывается», а сама Шпакова написала, что «2024 год был настолько сложным у многих, что чувство юмора закончилось».

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