От -1 до +1 градуса: в Красноярск пришло потепление. Надолго?

Posted 4 января, 10:54
Published 4 января, 10:54
Modified 4 января, 10:57
Updated 4 января, 10:57
По данным gismeteo, сегодня и завтра, 4 и 5 января, температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1 градуса, однако затем начнет холодать: в ночь 6 января уже будет — 7 градусов, а днем около -4.
Далее теплый день нас ждет уже на рабочей неделе — 9 января будет -4. В остальные ниже -6.
Ранее мы рассказывали, куда можно сходить на прогулку в новогодние выходные, где покататься на коньках, плюшках и горных лыжах.