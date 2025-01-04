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Posted 4 января, 10:54

Published 4 января, 10:54

Modified 4 января, 10:57

Updated 4 января, 10:57

В Красноярск пришло потепление до -1 градуса

От -1 до +1 градуса: в Красноярск пришло потепление. Надолго?

4 января 2025, 10:54
Фото: prmira.ru.

В Красноярск пришло потепление до -1 градуса

Сегодня, 4 января, в Красноярск нагрянуло потепление до -1 градуса. Как следует из данных синоптиков, такая погода продержится всего сутки.
Фото: gismeteo

По данным gismeteo, сегодня и завтра, 4 и 5 января, температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1 градуса, однако затем начнет холодать: в ночь 6 января уже будет — 7 градусов, а днем около -4.

Фото: gismeteo

Далее теплый день нас ждет уже на рабочей неделе — 9 января будет -4. В остальные ниже -6.

Фото: gismeteo

Ранее мы рассказывали, куда можно сходить на прогулку в новогодние выходные, где покататься на коньках, плюшках и горных лыжах.

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#Владислав Савончик#Погода#Красноярск#Потепление#Температура#Синоптики#Январь
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