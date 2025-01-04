Парад санок пройдет в Красноярске

Posted 4 января, 03:23
Published 4 января, 03:23
Modified 4 января, 03:25
Updated 4 января, 03:25
Сбор участников на парад санок начнется в 11:30 на Центральной набережной возле «Капитанского клуба». Семьи могут украсить санки, ватрушка или самокаты и придумать костюмы (в них нужно быть на параде) в стиле русских народных сказок.
Само шествие начнётся в 12:00. Для участия необходимо заполнить форму. Приём заявок продлится до 5 января. Участвовать могут только те семьи, которые прошли регистрацию.