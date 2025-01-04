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Posted 4 января, 03:23

Published 4 января, 03:23

Modified 4 января, 03:25

Updated 4 января, 03:25

Парад санок пройдет в Красноярске

Парад санок пройдет в Красноярске

4 января 2025, 03:23
Фото: 1MI.
В Красноярске 7 января пройдет семейный парад санок в рамках конкурса «Волшебный лёд Сибири».

Сбор участников на парад санок начнется в 11:30 на Центральной набережной возле «Капитанского клуба». Семьи могут украсить санки, ватрушка или самокаты и придумать костюмы (в них нужно быть на параде) в стиле русских народных сказок.

Само шествие начнётся в 12:00. Для участия необходимо заполнить форму. Приём заявок продлится до 5 января. Участвовать могут только те семьи, которые прошли регистрацию.

  • Ранее мы рассказывали, что 11 января после награждения на «Волшебном льде Сибири» выступит группа The Hatters.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Волшебный лёд Сибири#Парад санок
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