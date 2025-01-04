«Попросили открыть дверь»: появились подробности нападения подростков на красноярца

Posted 4 января, 02:21
Published 4 января, 02:21
Modified 4 января, 02:28
Updated 4 января, 02:28
Накануне в сети появилось видео, как двое подростков отправили мужчину в нокаут и жестоко его испинали. В полиции сообщили, что сообщений из медучреждений и заявлений к ним не поступало, однако начали проверку.
Полицейские выяснили, что все произошло 2 января. 41-летний мужчина возвращался с семьей из гостей. Его дочь зашла в подъезд, он остался на улице, чтобы поговорить по телефону, а супруга стояла рядом.
В это время к ним подошли девушка и двое парней и попросили открыть дверь в подъезд. Мужчина заявил, что запустит их, если они проживают в этом доме. Произошла словесная перепалка, а затем драка.
Нападавшими оказались парни 15 и 17 лет. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).