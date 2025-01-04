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Posted 4 января, 02:00

Published 4 января, 02:00

Modified 4 января, 02:00

Updated 4 января, 02:00

Профессиональный этап Волшебного льда Сибири начнется с шоу и концерта в Красноярске

Профессиональный этап Волшебного льда Сибири начнется с шоу и концерта в Красноярске

4 января 2025, 02:00
Фото: РУСАЛ.
6 января в 18:00 на Центральной набережной, рядом с Капитанским клубом, начнется церемония открытия международного конкурса IX Открытого фестиваля — конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири».

В этом году генеральным спонсором фестиваля с девизом «Вместе легко превратить зиму в праздник» выступила компания РУСАЛ. В свое время основатель компании Олег Дерипаска инициировал проведение новогодних праздников в городах ответственности, и эта традиция расширяется.

Фото: РУСАЛ

Откроется фестиваль огненным шоу, потом в дело вступит группа барабанщиков «Заноза», после чего красноярцев выйдут приветствовать Дед Мороз и Снегурочка.

Пока мастера будут создавать свои шедевры, фестиваль продолжит большая концертная программа.

7 января в 11:00 стартует на Центральной набережной стартует семейный праздник, самым ярким событием которого станет конкурс снежных скульптур. В нем примут участие семьи металлургов из Ачинска и Красноярска. Приходите поболеть за своих и активно провести время!

#Владислав Савончик
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