Профессиональный этап Волшебного льда Сибири начнется с шоу и концерта в Красноярске

Posted 4 января, 02:00
Published 4 января, 02:00
Modified 4 января, 02:00
Updated 4 января, 02:00
В этом году генеральным спонсором фестиваля с девизом «Вместе легко превратить зиму в праздник» выступила компания РУСАЛ. В свое время основатель компании Олег Дерипаска инициировал проведение новогодних праздников в городах ответственности, и эта традиция расширяется.
Откроется фестиваль огненным шоу, потом в дело вступит группа барабанщиков «Заноза», после чего красноярцев выйдут приветствовать Дед Мороз и Снегурочка.
Пока мастера будут создавать свои шедевры, фестиваль продолжит большая концертная программа.
7 января в 11:00 стартует на Центральной набережной стартует семейный праздник, самым ярким событием которого станет конкурс снежных скульптур. В нем примут участие семьи металлургов из Ачинска и Красноярска. Приходите поболеть за своих и активно провести время!