29-летний водитель погиб после столкновения с фурой и легковушкой под Красноярском

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, еще один в больнице.

Все произошло сегодня днем, 5 января, на трассе Р-255 «Сибирь». Предварительно, 29-летний водитель «Митсубиси» ехал в сторону Канска. В какой-то момент он потерял управление, наехал на бордюр и столкнулся со встречным грузовиком «Скания», а также легковым автомобилем «Тойота». Фото: t.me/gibdd124 В результате водитель «Митсубиси» погиб, а его 26-летняя пассажирка госпитализирована в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и устанавливают подробности случившегося.