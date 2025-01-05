29-летний водитель погиб после столкновения с фурой и легковушкой под Красноярском

Posted 5 января, 14:02
Published 5 января, 14:02
Modified 5 января, 14:03
Updated 5 января, 14:03
Все произошло сегодня днем, 5 января, на трассе Р-255 «Сибирь». Предварительно, 29-летний водитель «Митсубиси» ехал в сторону Канска.
В какой-то момент он потерял управление, наехал на бордюр и столкнулся со встречным грузовиком «Скания», а также легковым автомобилем «Тойота».
В результате водитель «Митсубиси» погиб, а его 26-летняя пассажирка госпитализирована в больницу.
Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и устанавливают подробности случившегося.