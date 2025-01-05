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Posted 5 января, 14:02

Published 5 января, 14:02

Modified 5 января, 14:03

Updated 5 января, 14:03

29-летний водитель погиб после столкновения с фурой и легковушкой под Красноярском

29-летний водитель погиб после столкновения с фурой и легковушкой под Красноярском

5 января 2025, 14:02
Фото: t.me/gibdd124.
В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, еще один в больнице.

Все произошло сегодня днем, 5 января, на трассе Р-255 «Сибирь». Предварительно, 29-летний водитель «Митсубиси» ехал в сторону Канска.

В какой-то момент он потерял управление, наехал на бордюр и столкнулся со встречным грузовиком «Скания», а также легковым автомобилем «Тойота».

Фото: t.me/gibdd124

В результате водитель «Митсубиси» погиб, а его 26-летняя пассажирка госпитализирована в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и устанавливают подробности случившегося.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#ГИБДД#Канск#Канский район#Водитель#Пассажир#Погибший
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