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Posted 5 января, 10:45

Published 5 января, 10:45

Modified 5 января, 10:45

Updated 5 января, 10:45

Красноярцам рассказали, как правильно сделать разгрузочный день во время праздников

Красноярцам рассказали, как правильно сделать разгрузочный день во время праздников

5 января 2025, 10:45
Фото: 1MI.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как правильно устроить разгрузочный день во время новогодних праздников.

В первую очередь специалисты отмечают, что разгрузочный день — это не голодание, а только снижение калорийности суточного рациона.

Разгрузочные дни необходимо подбирать индивидуально для каждого человек в зависимости от его состояния, физической активности и наличия хронических заболеваний.

В Роспотребнадзоре рекомендуют придерживаться рекомендованного соотношения белков, жиров и углеводов — это 1:1:3. Общую калорийность рациона можно снизить на 500 ккал от вашей суточной потребности.

Существуют три основных правила разгрузочного дня:

  • избегайте большой физической нагрузки, иначе рискуете потерять мышечную массу;
  • не забывайте пить жидкость (вода, некрепкие чай и кофе) — 1,5-2 литра в сутки;
  • не начинайте разгрузку, если не сможете довести ее до конца.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Новогодние праздники#Каникулы
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