Красноярцам рассказали, как правильно сделать разгрузочный день во время праздников

Posted 5 января, 10:45
Published 5 января, 10:45
Modified 5 января, 10:45
Updated 5 января, 10:45
В первую очередь специалисты отмечают, что разгрузочный день — это не голодание, а только снижение калорийности суточного рациона.
Разгрузочные дни необходимо подбирать индивидуально для каждого человек в зависимости от его состояния, физической активности и наличия хронических заболеваний.
В Роспотребнадзоре рекомендуют придерживаться рекомендованного соотношения белков, жиров и углеводов — это 1:1:3. Общую калорийность рациона можно снизить на 500 ккал от вашей суточной потребности.
Существуют три основных правила разгрузочного дня: