prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 03:27

Published 5 января, 03:27

Modified 5 января, 03:27

Updated 5 января, 03:27

Снегоуборочная машина загорелась в аэропорту Красноярска

Снегоуборочная машина загорелась в аэропорту Красноярска

5 января 2025, 03:27
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В аэропорту Красноярска загорелась снегоуборочная машина. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел накануне вечером, 4 января. Предварительно, на перроне аэропорта Красноярск из-за технической неисправности загорелась снегоуборочная машина.

«Инцидент на прием и отправку воздушных судов не повлиял. Возгорание ликвидировано наземными службами аэропорта».
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«Проспекту Мира» в аэропорту Красноярска сообщили, что при возгорании люди и другая техника не пострадали.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку о соблюдении противопожарных норм.

Читайте также:
Задержанный почти на 11 часов рейс из Красноярска вылетел в СочиСамолет из Сочи не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного бокового ветра
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#Аэропорт#Машина#Аэропорт Красноярска
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика