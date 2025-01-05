Снегоуборочная машина загорелась в аэропорту Красноярска

Posted 5 января, 03:27
Published 5 января, 03:27
Modified 5 января, 03:27
Updated 5 января, 03:27
Инцидент произошел накануне вечером, 4 января. Предварительно, на перроне аэропорта Красноярск из-за технической неисправности загорелась снегоуборочная машина.
«Инцидент на прием и отправку воздушных судов не повлиял. Возгорание ликвидировано наземными службами аэропорта».
«Проспекту Мира» в аэропорту Красноярска сообщили, что при возгорании люди и другая техника не пострадали.
Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку о соблюдении противопожарных норм.