В Китае зафиксировали вспышку нового метапневмовируса. Он опаснее Covid-19

Posted 5 января, 09:20
Published 5 января, 09:20
Modified 5 января, 09:20
Updated 5 января, 09:20
Результаты анализов, взятых в больницах Китая с 23 по 29 декабря, показали, что внутри КНР активно распространяются острые респираторные инфекции, в том числе грипп, риновирус и метапневмовирус.
Врачи отмечают рост пациентов метапневмовирусом среди детей до 14 лет. Больше всего заболевших в северных провинциях.
По словам специалистов, метапневмовирусная инфекция протекает в виде ОРЗ с насморком, кашлем, болями в горле и лихорадкой.
При этом заболевание может привести к серьезным осложнениям в виде пневмонии и бронхита. В группе риска находятся младенцы и люди с ослабленной иммунной системой.
Как пишет РБК со ссылкой на тайваньское издание Money UDN, уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от Covid-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало.
Кроме того, сейчас не существует противовирусных препаратов для лечения этого вируса, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.