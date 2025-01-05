В Китае зафиксировали вспышку нового метапневмовируса. Он опаснее Covid-19

Как пишет РБК со ссылкой на тайваньское издание Money UDN, уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от Covid-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало.