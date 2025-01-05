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Posted 5 января, 08:15

Published 5 января, 08:15

Modified 5 января, 08:15

Updated 5 января, 08:15

В Красноярск после рождественской ночи придет похолодание

В Красноярск после рождественской ночи придет похолодание

5 января 2025, 08:15
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в последнюю неделю новогодних каникул.

По данным gismeteo, в понедельник, 6 января, будет еще тепло — днем будет -3 градуса. Однако в ночь на 7 января в город придет небольшое похолодание. Во вторник в ночные часы ожидается около -10, днем -8 градусов. В среду, 8 января, ночью похолодает до -12, днем до -9.

В первый рабочий день, 9 января, в Красноярске прогнозируется небольшое потепление — до -3 градусов в дневное время.

Фото: gismeteo.ru

Однако уже в пятницу, 10 января, в город вновь вернется похолодание. Ночью будет около -15, днем до -11. В ночь на субботу температура воздуха составит -11, в дневное время -6 градусов.

Предварительно, в пятницу и субботу в Красноярске прогнозируется небольшой снег.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Снег#Потепление#Похолодание#Январь
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