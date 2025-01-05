В Красноярск после рождественской ночи придет похолодание

Posted 5 января, 08:15
Published 5 января, 08:15
Modified 5 января, 08:15
Updated 5 января, 08:15
По данным gismeteo, в понедельник, 6 января, будет еще тепло — днем будет -3 градуса. Однако в ночь на 7 января в город придет небольшое похолодание. Во вторник в ночные часы ожидается около -10, днем -8 градусов. В среду, 8 января, ночью похолодает до -12, днем до -9.
В первый рабочий день, 9 января, в Красноярске прогнозируется небольшое потепление — до -3 градусов в дневное время.
Однако уже в пятницу, 10 января, в город вновь вернется похолодание. Ночью будет около -15, днем до -11. В ночь на субботу температура воздуха составит -11, в дневное время -6 градусов.
Предварительно, в пятницу и субботу в Красноярске прогнозируется небольшой снег.