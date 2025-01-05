В Красноярск после рождественской ночи придет похолодание

По данным gismeteo, в понедельник, 6 января, будет еще тепло — днем будет -3 градуса. Однако в ночь на 7 января в город придет небольшое похолодание. Во вторник в ночные часы ожидается около -10, днем -8 градусов. В среду, 8 января, ночью похолодает до -12, днем до -9.