В Красноярске килограмм черешни продают за 3,5 тысячи рублей

Posted 5 января, 11:50
Published 5 января, 11:50
Modified 5 января, 11:50
Updated 5 января, 11:50
Сотрудница редакции «Проспекта Мира» рассказала, что пришла в «Командор» и заметила черешню стоимостью 3 499 рублей за один килограмм.
Мы решили посмотреть, сколько стоит черешня в других торговых точках. Однако в других магазина ее не нашли.
К примеру, в каталоге товаров «Метро» указано, что черешню раскупили и сейчас товара нет в наличии.
Также мы нашли объявление о продаже фруктов на Авито. Так, за черешню отборную просят 450 рублей за 100 гр.