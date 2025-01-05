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Posted 5 января, 11:50

Published 5 января, 11:50

Modified 5 января, 11:50

Updated 5 января, 11:50

В Красноярске килограмм черешни продают за 3,5 тысячи рублей

В Красноярске килограмм черешни продают за 3,5 тысячи рублей

5 января 2025, 11:50
Фото: prmira.ru.
В Красноярске в одном из магазинов килограмм черешни в январе 2025 года стоит больше 3 тысяч рублей.

Сотрудница редакции «Проспекта Мира» рассказала, что пришла в «Командор» и заметила черешню стоимостью 3 499 рублей за один килограмм.

Фото: prmira.ru

Мы решили посмотреть, сколько стоит черешня в других торговых точках. Однако в других магазина ее не нашли.

К примеру, в каталоге товаров «Метро» указано, что черешню раскупили и сейчас товара нет в наличии.

Также мы нашли объявление о продаже фруктов на Авито. Так, за черешню отборную просят 450 рублей за 100 гр.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазин#Цены#Фрукты
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