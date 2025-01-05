В Красноярске на Караульной сгорел «Мерседес»

Posted 5 января, 06:23
Published 5 января, 06:23
Modified 5 января, 06:24
Updated 5 января, 06:24
Запись инцидента появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Автор ролика отметил, что машину не удалось спасти.
«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о возгорании Mercedes Benz поступило в 04:58.
«Пожар был ликвидирован силами 7 человек и 2 единиц техники МЧС России в 05:20 на площади 4 квадратных метра».
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Обошлось без пострадавших.