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Posted 5 января, 06:23

Published 5 января, 06:23

Modified 5 января, 06:24

Updated 5 января, 06:24

В Красноярске на Караульной сгорел «Мерседес»

В Красноярске на Караульной сгорел «Мерседес»

5 января 2025, 06:23
Фото: t.me/kraschp.
Сегодня ночью, 5 января, в Красноярске на улице Караульной сгорел «Мерседес».

Запись инцидента появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Автор ролика отметил, что машину не удалось спасти.

Видео: t.me/kraschp.

«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о возгорании Mercedes Benz поступило в 04:58.

«Пожар был ликвидирован силами 7 человек и 2 единиц техники МЧС России в 05:20 на площади 4 квадратных метра».
Фото: t.me/kraschp

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Обошлось без пострадавших.

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