prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 03:10

Published 5 января, 03:10

Modified 5 января, 03:10

Updated 5 января, 03:10

В Красноярском крае с 1 января материнский капитал вырос до 185 тысяч рублей

В Красноярском крае с 1 января материнский капитал вырос до 185 тысяч рублей

5 января 2025, 03:10
Фото: 1MI.
В Красноярском крае с начала нового года выросли пособия для семей с детьми и материнский капитал.

Так, с 1 января 2025 года размер краевого маткапитала вырос почти на 9 тысяч рублей и составил 184 916 рублей.

С начала нового года в пять раз увеличилась ежегодная выплата на детей-школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды.

До этого ее размер составлял 2 тысячи рублей, с 2025 года пособие выросло до 10 000 рублей + районный коэффициент.

Министр соцполитики края Ирина Пастухова отметила, что для большинства территорий края с учетом районных коэффициентов размер пособия на каждого школьника составит 13 тысяч рублей.

Читайте также:
В Красноярском крае вырос МРОТ. На сколько?В России с 1 января вырастут штрафы для автомобилистов. На сколько?Красноярские рестораны планируют поднять цены в 2025 году. На сколько?Кофе, соки и газировка подорожают в России в 2025 году. На сколько?
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Выплаты#Дети#Красноярский край#Школьники#Родители#Пособия#Маткапитал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика