В Красноярском крае с 1 января материнский капитал вырос до 185 тысяч рублей

Posted 5 января, 03:10
Published 5 января, 03:10
Modified 5 января, 03:10
Updated 5 января, 03:10
Так, с 1 января 2025 года размер краевого маткапитала вырос почти на 9 тысяч рублей и составил 184 916 рублей.
С начала нового года в пять раз увеличилась ежегодная выплата на детей-школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды.
До этого ее размер составлял 2 тысячи рублей, с 2025 года пособие выросло до 10 000 рублей + районный коэффициент.
Министр соцполитики края Ирина Пастухова отметила, что для большинства территорий края с учетом районных коэффициентов размер пособия на каждого школьника составит 13 тысяч рублей.