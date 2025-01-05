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Posted 5 января, 03:44

Published 5 января, 03:44

Modified 5 января, 03:44

Updated 5 января, 03:44

6-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе под Минусинском

В Красноярском крае «Тойота» улетела с трассы в кювет. Пострадала 6-летняя девочка

5 января 2025, 03:44
Фото: t.me/mvd_24.

6-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе под Минусинском

В Красноярском крае легковушка улетела с трассы в кювет и перевернулась. Пострадали два человека, включая ребенка.

Все произошло на трассе Минусинск — Новоселово. Предварительно, 25-летняя девушка ехала на «Тойоте» в сторону села Городок. В какой-то момент водительница не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина перевернулась.

В результате пострадала 25-летняя девушка и 6-летняя девочка-пассажир, которая была в детском автокресле.

Из-за перепадов температур и гололедицы сотрудники ГАИ рекомендуют водителям выбирать скорость движения, при которой они не потеряют контроль над автомобилем. Кроме того, автовладельцев просят не совершать резких маневров на скользкой дороге.

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