В нескольких районах Красноярска зафиксировали превышение вредных веществ

На постах в Покровке и Свердловском районе превышений не зафиксировано. По данным сервиса nebo.live на 14:00 5 января, воздух немного загрязнен на улицах Декабристов, Линейной и Светлогорской, а также на 60 лет Октября в районе женской консультации №1.