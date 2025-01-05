В нескольких районах Красноярска зафиксировали превышение вредных веществ

Posted 5 января, 07:06
Published 5 января, 07:06
Modified 5 января, 07:07
Updated 5 января, 07:07
По прогнозам Среднесибирского УГМС, с 19:00 3 до 19:00 4 января в Красноярске из-за метеорологических условий была обстановка, способствующая загрязнению атмосферного воздуха.
В минэкологии края рассказали, что с 29 декабря по 4 января в нескольких районах Красноярска зафиксировано превышение гигиенических нормативов на стационарных постах:
На постах в Покровке и Свердловском районе превышений не зафиксировано. По данным сервиса nebo.live на 14:00 5 января, воздух немного загрязнен на улицах Декабристов, Линейной и Светлогорской, а также на 60 лет Октября в районе женской консультации №1.