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Posted 5 января, 07:06

Published 5 января, 07:06

Modified 5 января, 07:07

Updated 5 января, 07:07

В нескольких районах Красноярска зафиксировали превышение вредных веществ

В нескольких районах Красноярска зафиксировали превышение вредных веществ

5 января 2025, 07:06
Фото: prmira.ru.
В минэкологии края рассказали, чем дышали жители Красноярска с 29 декабря по 4 января. Превышение нормативов зафиксировали сразу в нескольких районах.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, с 19:00 3 до 19:00 4 января в Красноярске из-за метеорологических условий была обстановка, способствующая загрязнению атмосферного воздуха.

В минэкологии края рассказали, что с 29 декабря по 4 января в нескольких районах Красноярска зафиксировано превышение гигиенических нормативов на стационарных постах:

  • в Северном — по диоксиду азота и по взвешенным частицам;
  • в Солнечном — по сероводороду;
  • в Черемушках — по диоксиду азота и взвешенным частицам;
  • в Ветлужанке — по оксиду азота;
  • в Кировском — по взвешенным частицам.
Фото: nebo.live

На постах в Покровке и Свердловском районе превышений не зафиксировано. По данным сервиса nebo.live на 14:00 5 января, воздух немного загрязнен на улицах Декабристов, Линейной и Светлогорской, а также на 60 лет Октября в районе женской консультации №1.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#НМУ#Черное небо
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