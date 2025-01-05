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Posted 5 января, 02:29

Published 5 января, 02:29

Modified 5 января, 04:52

Updated 5 января, 04:52

Задержанный почти на 11 часов рейс из Красноярска вылетел в Сочи

Задержанный почти на 11 часов рейс из Красноярска вылетел в Сочи

5 января 2025, 02:29
Фото: prmira.ru.
В красноярском аэропорту почти на 11 часов задержали авиарейс в Сочи.

Изначально самолет из Красноярска должен был вылететь в Сочи 4 января в 18:20. Однако, по информации «Проспекта Мира», посадку откладывали несколько раз по «техническим причинам».

«Часть пассажиров недовольны, часть устали, но относятся с пониманием. Кто-то меняет билеты».

Сообщается, что авиакомпания «Россия» выдала пассажирам еду, однако в гостиницу никого не повезли. В итоге через 10 часов и 40 минут рейс все-таки вылетел в Сочи.

В аэропорту Красноярска корреспонденту «Проспекта Мира» рассказали, что рейс задержали из-за неисправности самолета.

«Да, задержка действительно была. Ждали подменный борт».

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что рейс из Красноярска в Сочи задержали из-за позднего прибытия воздушного суда. В ведомстве добавили, что Красноярская транспортная прокуратура проверяет, были ли нарушены права пассажиров.

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