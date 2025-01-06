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Posted 6 января, 12:28

Published 6 января, 12:28

Modified 6 января, 12:30

Updated 6 января, 12:30

Красноярцам рассказали, где можно покататься на хаски этой зимой

4 места, где можно покататься на хаски в Красноярске

6 января 2025, 12:28
Фото: krsk.haskipark.ru.

Красноярцам рассказали, где можно покататься на хаски этой зимой

Новогодние каникулы подходят к концу, а вы не знаете, чем еще заняться? Может, попробуете покататься на хаски — в этом материале рассказали о 4 местах, где покататься на хаски рядом с Красноярском.

Хаски-клуб «Снежная стая»

Цены: катание на хаски 1,2 километра — 1000 рублей, 3 километра — 3 000 рублей, 8 километров — 6 500 рублей.

Фото: Хаски-клуб «Снежная стая», vk.com

Помимо катания за 1500 рублей можно поучаствовать в групповом мастер-классе «Юный каюр»: в него входит знакомство с ездовыми собаками, разбор амуниции, основы техники безопасности и прогулка с хаски. Группа не более 5 человек.

Хаски-клуб «Аляска»

Цены: круг на два километра — 2500 рублей.

Фото: vk.com/alaska.krsk

Важный пункт — отдельно взрослых в клубе не катают, вместимость упряжки всего 60 килограмм.

Турагентство «Сим»

Цены: экскурсии к хаски с катанием стоят 2200 рублей за взрослого, 2100 — для детей.

В стоимость входит автобус, экскурсовод, катание на собачьей упряжке. Для участников также будет доступна теплая юрта, где можно будет погреться, выпить чай и отдохнуть. Экскурсии пройдут 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 января с 10:00 до 14:00.

Центр катания на хаски «Олимп»

Цены: Катание на упряжке 2 километра стоит 1 800 рублей в выходные и 1400 в будни, катание на 5 километров — 3600 и 2800 рублей соответственно.

Фото: 2gis.ru

Еще можно заказать индивидуальный тур от 10 километров — он будет стоить от 10 000 рублей.

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