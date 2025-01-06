4 места, где можно покататься на хаски в Красноярске

Posted 6 января, 12:28
Published 6 января, 12:28
Modified 6 января, 12:30
Updated 6 января, 12:30
Цены: катание на хаски 1,2 километра — 1000 рублей, 3 километра — 3 000 рублей, 8 километров — 6 500 рублей.
Помимо катания за 1500 рублей можно поучаствовать в групповом мастер-классе «Юный каюр»: в него входит знакомство с ездовыми собаками, разбор амуниции, основы техники безопасности и прогулка с хаски. Группа не более 5 человек.
Цены: круг на два километра — 2500 рублей.
Важный пункт — отдельно взрослых в клубе не катают, вместимость упряжки всего 60 килограмм.
Цены: экскурсии к хаски с катанием стоят 2200 рублей за взрослого, 2100 — для детей.
В стоимость входит автобус, экскурсовод, катание на собачьей упряжке. Для участников также будет доступна теплая юрта, где можно будет погреться, выпить чай и отдохнуть. Экскурсии пройдут 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 января с 10:00 до 14:00.
Цены: Катание на упряжке 2 километра стоит 1 800 рублей в выходные и 1400 в будни, катание на 5 километров — 3600 и 2800 рублей соответственно.
Еще можно заказать индивидуальный тур от 10 километров — он будет стоить от 10 000 рублей.