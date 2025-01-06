4 места, где можно покататься на хаски в Красноярске

Красноярцам рассказали, где можно покататься на хаски этой зимой

Новогодние каникулы подходят к концу, а вы не знаете, чем еще заняться? Может, попробуете покататься на хаски — в этом материале рассказали о 4 местах, где покататься на хаски рядом с Красноярском.