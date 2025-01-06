«Англосаксонская шелуха»: экс-мэр Красноярска раскритиковал вывески на английском

Сейчас в законе о государственном языке указано, что обязательное использование русского языка не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки. Вместе с этим, обязательно использование русского языка в любой рекламе. Иностранные слова могут использоваться в случае, когда в русском языке нет их аналогов.