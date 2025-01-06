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Posted 6 января, 06:32

Published 6 января, 06:32

Modified 6 января, 06:34

Updated 6 января, 06:34

«Англосаксонская шелуха»: экс-мэр Красноярска раскритиковал вывески на английском

«Англосаксонская шелуха»: экс-мэр Красноярска раскритиковал вывески на английском

6 января 2025, 06:32
Фото: 2gis.ru / Сергей Еремин, t.me.
Бывший мэр Красноярска и депутат Госдумы Сергей Еремин раскритиковал вывески на английском языке. Он сравнил англицизмы с незаконными мигрантами.

Еремин выложил об этом пост в своем телеграм-канале. Он написал, что канун Рождества — «хорошее время, чтобы задуматься о том, как важно беречь то, что делает нас уникальными, связывает с предками и объединяет поколения».

«Так вот, недолго осталось англицизмам бесчинствовать в нашей речи! Госдума рассмотрит законопроект о защите русского языка в ближайшее время. Честно? Я двумя руками „за“. А то, эта англосаксонская шелуха, словно незаконные мигранты, заполонили наш язык, вытесняя родные слова. Вывески некоторых магазинов без словаря не прочитать, ребятишки говорят на каком-то суррогате, а ведь русский язык — это душа нашего народа, наша история, наша жизнь», — написал бывший мэр.

Как заявил Еремин, русский язык — это «не поле для экспериментов, а наш культурный фундамент».

«Вывески, реклама, информация о товарах — всё должно быть на великом и могучем русском языке! Важно сохранять чистоту нашего языка для будущих поколений, чтобы они не забыли, кто они и откуда», — подытожил экс-мэр.

В комментариях к посту Еремина мнения жителей разделились. Некоторые отправляли хлопающие смайлики и писали, что «всё правильно», а другие критиковали позицию мэра:

«Язык живой пока он развивается. Мертвые языки никому не нужны… Даже в этом вашем тексте масса заимствованных слов, просто вы не в курсе, т. к. привыкли к этим словам, потому что их взяли в русский язык до вашего рождения! Англицизмы, неологизмы и прочие формы новых слов постоянно приходят и уходят из языков. И не только в русском!!! Не позорьтесь уж… перед наукой стыдно».

Еще были жители, которые просили обратить внимание на более важные для края проблемы.

«Сергей Васильевич, может все-таки куда-то ближе к газу для родного края, к четырехполосным дорогам между городами. Ну или к дорогам в Красноярске без колеи как на Дубровинского хотя бы, не?».
«Может всё-таки чем-то действительно полезным заняться, а язык оставить в покое? Правильно вам написали, что язык — он живой, и в нем всегда присутствуют и неологизмы, и англицизмы, и ещё много всего. В вашем тексте масса заимствованных слов и ничего, нормально, пользуетесь же».

Ранее экс-губернатор Красноярского края Александр Усс предлагал изменить надпись Krasnoyarsk-2024 —перевести ее с английского на русский. Он объяснил свое предложением тем, что если теперь это просто обозначение населенного пункта, то логичнее написать его на русском языке:

  • 2 января на сайте Госдумы сообщили, что законопроект «о защите русского языка» рассмотрят в первом чтении «в приоритетном порядке».
  • В инициативе предлагают ограничить использование англицизмов — например, вывески и надписи, информацию о товарах и акциях, названия ЖК, поселков и микрорайонов писать только на русском языке.

Ранее власти Красноярска уже высказывались насчет запрета на вывески с иностранными словами. В мэрии говорили, что его и не собираются вводить, а при согласовании паспортов фасадов городские власти ориентируются на федеральные законы о рекламе и государственном языке РФ.

Сейчас в законе о государственном языке указано, что обязательное использование русского языка не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки. Вместе с этим, обязательно использование русского языка в любой рекламе. Иностранные слова могут использоваться в случае, когда в русском языке нет их аналогов.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Вывески#Языки#Сергей Еремин#Критика
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