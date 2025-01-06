Из Красноярска запустят прямые рейсы в Самару и Полярный. Что по ценам?

Posted 6 января, 13:18
Published 6 января, 13:18
Modified 6 января, 13:20
Updated 6 января, 13:20
Полеты стартует с 28 января. Рейсы в Самару запланированы два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям, в Полярный — по вторникам и четвергам.
Сейчас уже можно купить билеты. На январь есть билеты в Самару от 7500 рублей, в Полярный — от 7 500 рублей.
Судя по данным с сайта красноярского аэропорта, сейчас в Самару можно улететь с пересадкой. Рейсы выполняют авиакомпании «Победа», S7, Utair и Smartavia. Билеты стоят 13-17 тысяч в одну сторону.
В Полярный также есть рейсы с пересадками — их выполняют S7, «Якутия». Билеты стоят около 20-23 тысяч рублей.