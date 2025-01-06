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Posted 6 января, 13:18

Published 6 января, 13:18

Modified 6 января, 13:20

Updated 6 января, 13:20

Из Красноярска запустят прямые рейсы в Самару и Полярный. Что по ценам?

Из Красноярска запустят прямые рейсы в Самару и Полярный. Что по ценам?

6 января 2025, 13:18
Фото: Владимир Почекутов, t.me/kja_inform.
Авиакомпания «Россия» запускает рейсы Красноярск–Самара и Красноярск–Полярный.

Полеты стартует с 28 января. Рейсы в Самару запланированы два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям, в Полярный — по вторникам и четвергам.

Сейчас уже можно купить билеты. На январь есть билеты в Самару от 7500 рублей, в Полярный — от 7 500 рублей.

Фото: aeroflot.ru

Судя по данным с сайта красноярского аэропорта, сейчас в Самару можно улететь с пересадкой. Рейсы выполняют авиакомпании «Победа», S7, Utair и Smartavia. Билеты стоят 13-17 тысяч в одну сторону.

В Полярный также есть рейсы с пересадками — их выполняют S7, «Якутия». Билеты стоят около 20-23 тысяч рублей.

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