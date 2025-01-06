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Posted 6 января, 02:48

Published 6 января, 02:48

Modified 6 января, 02:48

Updated 6 января, 02:48

Красноярцы жалуются на нехватку горок и получасовые очереди к ним

Красноярцы жалуются на нехватку горок и получасовые очереди к ним

6 января 2025, 02:48
Фото: prmira.ru.
Красноярцы раскритиковали ледовые горки в городе. Они пишут, что их мало, а к существующим приходится стоять в длинных очередях.

Так выглядели очереди к горкам на острове Татышев вечером 5 января. Судя по жалобам жителей, такие толпы собираются к горкам с первых дней праздников.

Фото: prmira.ru

В соцсетях жители недовольны тем, что горок на острове мало.

«Каждый год одно и то же. Ну что стоит сделать 4-5 таких горок, место вроде позволяет…»
«На главной (!) ёлке миллионного (!!!) города (равно „местная достопримечательность“) соорудить две несчастных горки… Жест невиданной щедрости. Или непомерной жадности. На что рассчитывали, что никто не придёт и сойдёт и так, главное отчитаться?»
«Красиво, весело… Но дети перемерзли, стоя в очереди на эти горки… Больше не повезём. Младший закашлял. Стихийные горки в Солнечном наше всё».
«А сначала постойте в очереди минут 20! Можно было еще пару горок сделать».
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Кто-то жаловался, что горки закрывают раньше времени — они должны работать на острове до 22:00.

«Каждый день такие очереди, и в 21:45 горки начинают закрывать, чтобы люди не катались, а они вообще-то работают до 22:00».
Фото: prmira.ru

Некоторые жители писали, что похожая ситуация и на других локациях в городе.

«В этом году по всем елкам такая история. В Покровке обычно 3-4 было, одна большая и маленькие, в этом году одна и так везде».
  • Правила со временем работы горок связаны с тем, что несколько лет назад горки признали «аттракционами». Теперь есть технические требования для создания горок, и еще на них должны дежурить операторы и следить за обстановкой.
  • За нарушения ответственным грозят штрафы.
  • После введения таких правил горок в городах России стало сильно меньше.
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