Переехать? Поменять друзей? Что красноярцы пообещали себе в новом году

Posted 6 января, 05:14
Published 6 января, 05:14
Modified 6 января, 05:14
Updated 6 января, 05:14
Опрос жителей провел сервис Superjob. Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 30% красноярцев. Столько же хотели бы заняться образованием и больше читать.
29% опрошенных считают, что в новом году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 27%, наладить личную жизнь и больше отдыхать — 26% и 24% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 23%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 20%.
Заняться изучением иностранных языков планируют 14% красноярцев, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 13% хотели бы изменить круг своих друзей.