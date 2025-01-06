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Posted 6 января, 05:14

Published 6 января, 05:14

Modified 6 января, 05:14

Updated 6 января, 05:14

Переехать? Поменять друзей? Что красноярцы пообещали себе в новом году

Переехать? Поменять друзей? Что красноярцы пообещали себе в новом году

6 января 2025, 05:14
Фото: 1MI.
Красноярцы рассказали, что пообещали себе в новом году.

Опрос жителей провел сервис Superjob. Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 30% красноярцев. Столько же хотели бы заняться образованием и больше читать.

29% опрошенных считают, что в новом году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 27%, наладить личную жизнь и больше отдыхать — 26% и 24% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 23%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 20%.

Заняться изучением иностранных языков планируют 14% красноярцев, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 13% хотели бы изменить круг своих друзей.

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