Переехать? Поменять друзей? Что красноярцы пообещали себе в новом году

29% опрошенных считают, что в новом году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 27%, наладить личную жизнь и больше отдыхать — 26% и 24% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 23%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 20%.