Проезд и парковку у красноярских храмов запретят на Рождество

Рассказываем, где и в какое время в Красноярске нельзя будет проехать или оставить авто в Рождество.

У храма Рождества Христова остановку и стоянку запретят с 18:00 6 января и до 17:00 7 января. Припарковаться нельзя будет: на улице Менделеева — от Щорса до Академика Павлова, 35г;

на улице Добролюбова — от Щорса до Академика Павлова, 27а. Еще на время службы, с 23:00 до 03:30, полностью ограничат движения на двух участках. на улице Менделеева — от Щорса до Академика Павлова, 35г;

на улице Добролюбова — от Кочубея до пересечения с проездом у Гастелло, 17. Фото: ГАИ У Свято-Успенского монастыря запретят только парковку и стоянку: на улице Лесная — от перекрестка у дома на Благодатной, 37/1 до Лесной, 43а;

в переулке Послушников — от Вознесенской до Лесной, 55а/3. Фото: ГАИ Кроме того, с 6 января будет временно ограничат движение и стоянку у Центрального стадиона на острове Отдыха. Это связано с проведением «Рождественского полумарафона». Читайте также: На Октябрьской около МВДЦ «Сибирь» навсегда запретят остановку и парковку В Красноярске запретят парковаться возле новогодних елок и ледовых городков На Декабристов около набережной в Красноярске навсегда запретят остановку и парковку