Проезд и парковку у красноярских храмов запретят на Рождество

Posted 6 января, 04:49
Published 6 января, 04:49
Modified 6 января, 04:49
Updated 6 января, 04:49
У храма Рождества Христова остановку и стоянку запретят с 18:00 6 января и до 17:00 7 января. Припарковаться нельзя будет:
Еще на время службы, с 23:00 до 03:30, полностью ограничат движения на двух участках.
У Свято-Успенского монастыря запретят только парковку и стоянку:
Кроме того, с 6 января будет временно ограничат движение и стоянку у Центрального стадиона на острове Отдыха. Это связано с проведением «Рождественского полумарафона».