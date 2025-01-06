prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 04:49

Published 6 января, 04:49

Modified 6 января, 04:49

Updated 6 января, 04:49

Проезд и парковку у красноярских храмов запретят на Рождество

Проезд и парковку у красноярских храмов запретят на Рождество

6 января 2025, 04:49
Фото: 2gis.ru.
Рассказываем, где и в какое время в Красноярске нельзя будет проехать или оставить авто в Рождество.

У храма Рождества Христова остановку и стоянку запретят с 18:00 6 января и до 17:00 7 января. Припарковаться нельзя будет:

  • на улице Менделеева — от Щорса до Академика Павлова, 35г;
  • на улице Добролюбова — от Щорса до Академика Павлова, 27а.

Еще на время службы, с 23:00 до 03:30, полностью ограничат движения на двух участках.

  • на улице Менделеева — от Щорса до Академика Павлова, 35г;
  • на улице Добролюбова — от Кочубея до пересечения с проездом у Гастелло, 17.
Фото: ГАИ

У Свято-Успенского монастыря запретят только парковку и стоянку:

  • на улице Лесная — от перекрестка у дома на Благодатной, 37/1 до Лесной, 43а;
  • в переулке Послушников — от Вознесенской до Лесной, 55а/3.
Фото: ГАИ

Кроме того, с 6 января будет временно ограничат движение и стоянку у Центрального стадиона на острове Отдыха. Это связано с проведением «Рождественского полумарафона».

Читайте также:
На Октябрьской около МВДЦ «Сибирь» навсегда запретят остановку и парковкуВ Красноярске запретят парковаться возле новогодних елок и ледовых городковНа Декабристов около набережной в Красноярске навсегда запретят остановку и парковку
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Храм#Парковка#Рождество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика