Рассказываем, какие фильмы стали самыми кассовыми в 2024 году в Красноярске

Эти фильмы показывали перед кинокартинами, которые вышли в прокат в России нелегально. Короткометражка «Минуточку» заработала больше всего в июне и июле — тогда в России показывали мультфильм «Головоломка 2», «Неприметная история» собирала деньги в августе — во время показов «Дэдпул и Росомаха».