prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 11:33

Published 6 января, 11:33

Modified 6 января, 11:35

Updated 6 января, 11:35

Стали известные самые кассовые фильмы 2024 года в Красноярске

Рассказываем, какие фильмы стали самыми кассовыми в 2024 году в Красноярске

6 января 2025, 11:33
Фото: 2gis.ru.

Стали известные самые кассовые фильмы 2024 года в Красноярске

Назван топ-10 самых кассовых фильмов, которые шли в кинотеатрах Красноярска в 2024 году.

Данные разместили в единой информсистеме сведений о показах фильмов. Десятое и девятое место заняли короткометражки «Минуточку» и «Неприметная история» — они собрали 12,5 и 13,6 миллиона соответственно.

Эти фильмы показывали перед кинокартинами, которые вышли в прокат в России нелегально. Короткометражка «Минуточку» заработала больше всего в июне и июле — тогда в России показывали мультфильм «Головоломка 2», «Неприметная история» собирала деньги в августе — во время показов «Дэдпул и Росомаха».

На восьмом месте расположился мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Он собрал 13,6 миллиона рублей и 39,7 тысячи зрителей. На седьмом месте — «Огниво». Фильм заработал в Красноярске 14,06 миллиона рублей и 41,4 тысячи зрителей.

Шестое место заняла кинокартина «Летучий корабль» — 15,4 миллиона рублей сборов и 48,7 тысячи зрителей. На пятом месте «Сто лет тому вперёд». В Красноярске картина собрала 17,9 миллиона рублей и 52,4 тысячи зрителей.

На четвертом месте по сборам оказался фильм «Лёд 3» — он собрал 24,5 миллиона рублей и 64,6 тысячи зрителей.

Третье место ушло кинокартине «Мастер и Маргарита» — 25,02 миллиона и 66,6 тысячи зрителей, а второе фильму «Бременские музыканты» — 33,7 миллиона и 90,4 тысячи зрителей.

На первом месте оказался фильм «Холоп 2» — он собрал 44,9 миллиона рублей и 107,4 тысячи зрителей.

Читайте также:
Появился рейтинг самых популярных кинотеатров Красноярска10 фильмов, которые создают новогоднее настроение — топ красноярского киноблогераУзнаете ли вы советские новогодние фильмы по одному кадру? Пройдите тест и проверьте!
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Кино#Кинотеатр#Топ#Фильм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика