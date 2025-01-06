Рассказываем, какие фильмы стали самыми кассовыми в 2024 году в Красноярске

Posted 6 января, 11:33
Published 6 января, 11:33
Modified 6 января, 11:35
Updated 6 января, 11:35
Данные разместили в единой информсистеме сведений о показах фильмов. Десятое и девятое место заняли короткометражки «Минуточку» и «Неприметная история» — они собрали 12,5 и 13,6 миллиона соответственно.
Эти фильмы показывали перед кинокартинами, которые вышли в прокат в России нелегально. Короткометражка «Минуточку» заработала больше всего в июне и июле — тогда в России показывали мультфильм «Головоломка 2», «Неприметная история» собирала деньги в августе — во время показов «Дэдпул и Росомаха».
На восьмом месте расположился мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Он собрал 13,6 миллиона рублей и 39,7 тысячи зрителей. На седьмом месте — «Огниво». Фильм заработал в Красноярске 14,06 миллиона рублей и 41,4 тысячи зрителей.
Шестое место заняла кинокартина «Летучий корабль» — 15,4 миллиона рублей сборов и 48,7 тысячи зрителей. На пятом месте «Сто лет тому вперёд». В Красноярске картина собрала 17,9 миллиона рублей и 52,4 тысячи зрителей.
На четвертом месте по сборам оказался фильм «Лёд 3» — он собрал 24,5 миллиона рублей и 64,6 тысячи зрителей.
Третье место ушло кинокартине «Мастер и Маргарита» — 25,02 миллиона и 66,6 тысячи зрителей, а второе фильму «Бременские музыканты» — 33,7 миллиона и 90,4 тысячи зрителей.
На первом месте оказался фильм «Холоп 2» — он собрал 44,9 миллиона рублей и 107,4 тысячи зрителей.