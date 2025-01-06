Сколько красноярцев оштрафуют за запуски фейерверков? Ответ МВД

Posted 6 января, 09:02
Published 6 января, 09:02
Modified 6 января, 09:04
Updated 6 января, 09:04
В первые пять дней новогодних праздников сотрудники полиции зафиксировали более 50 нарушений, связанных с ограничением использования пиротехники.
«Более 40 из них были связаны с использованием пиротехники, остальные — с пресечением ее незаконной продажи. В основном зафиксированы случаи запуска фейерверков в опасной близости от многоэтажных домов и в местах, где они могли причинить вред здоровью граждан, либо нанести материальный ущерб», — объяснили в МВД.
Нарушителям грозят штрафы.
В полиции отметили, что за праздники сотрудники провели около 10 тысяч бесед с жителями Красноярска и других городов края «по разъяснению ограничений».