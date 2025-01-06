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Posted 6 января, 09:02

Published 6 января, 09:02

Modified 6 января, 09:04

Updated 6 января, 09:04

Сколько красноярцев оштрафуют за запуски фейерверков? Ответ МВД

Сколько красноярцев оштрафуют за запуски фейерверков? Ответ МВД

6 января 2025, 09:02
Фото: prmira.ru.
В полиции рассказали, сколько жителей Красноярска и края оштрафуют за запуск фейерверков в праздники.

В первые пять дней новогодних праздников сотрудники полиции зафиксировали более 50 нарушений, связанных с ограничением использования пиротехники.

«Более 40 из них были связаны с использованием пиротехники, остальные — с пресечением ее незаконной продажи. В основном зафиксированы случаи запуска фейерверков в опасной близости от многоэтажных домов и в местах, где они могли причинить вред здоровью граждан, либо нанести материальный ущерб», — объяснили в МВД.

Нарушителям грозят штрафы.

В полиции отметили, что за праздники сотрудники провели около 10 тысяч бесед с жителями Красноярска и других городов края «по разъяснению ограничений».

  • Напомним, 30 декабря губернатор края Михаил Котюков подписал указ, согласно которому с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Красноярском крае ввели «ограничение» на запуск пиротехники организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями.
  • В полиции сообщали, что не будут пускать в места массового скопления красноярцев с петардами и фейерверками. За нарушения грозили административной или уголовной ответственностью — в зависимости от возможных последствий.
  • Однако жители массово проигнорировали запрет в новогоднюю ночь. В соцсетях жители критиковали губернатора, высмеивали запрет и отмечали, что его ввели слишком поздно.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Полиция#Фейерверк#Красноярский край#МВД#Штраф#Новый год#Салют
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