Сотовый оператор поднял цены на 100 рублей. Красноярцы пишут гневные комментарии

Другие мобильные операторы пока не объявляли о повышении цен на тарифы в 2024 году. Однако они поднимали цены в течение 2024 года. В «МТС» анонсировали поднятие цен на тарифы в апреле. «Мегафон» в 2024 году поднимал цены на некоторые тарифы дважды — в феврале и апреле.