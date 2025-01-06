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Posted 6 января, 07:12

Published 6 января, 07:12

Modified 6 января, 07:14

Updated 6 января, 07:14

Красноярцы жалуются на «обнаглевших» операторов связи и их цены

Сотовый оператор поднял цены на 100 рублей. Красноярцы пишут гневные комментарии

6 января 2025, 07:12
Фото: 1MI.

Красноярцы жалуются на «обнаглевших» операторов связи и их цены

Красноярцы пожаловались на то, что оператор связи подняли цены на их тарифы. Разбираемся, на сколько подорожала связь.

Одна из жительниц Красноярска рассказала «ПМ», что пользуется услугами оператора t2 (бывший «Теле2») и раньше платила 470 рублей в месяц за тариф. Но недавно она заметила в приложении уведомление о повышении стоимости услуг со 2 января. Её тариф стал дороже на 80 рублей.

В соцсетях ещё несколько жителей написали о повышении тарифов «Теле2».

«У меня тариф с 30-ю ГБ 600 стоил, сейчас 700, ровно на 100 рублей повысили».
«У меня „Теле2“на 100 рублей подняли“.
„У меня на 83р повысили“.
„Повысили на 85 рублей, тарифом пользуюсь уже три года, повышают каждый год. Обнаглели, конечно, они“.

Как объяснили в t2, они подняли цены для «сохранения качества услуг».

«Абоненты все чаще пользуются мобильным интернетом, поэтому затраты операторов на обслуживание и поддержку сетей сильно возросли», — объяснили в компании

Другие мобильные операторы пока не объявляли о повышении цен на тарифы в 2024 году. Однако они поднимали цены в течение 2024 года. В «МТС» анонсировали поднятие цен на тарифы в апреле. «Мегафон» в 2024 году поднимал цены на некоторые тарифы дважды — в феврале и апреле.

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