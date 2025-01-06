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Posted 6 января, 09:59

Published 6 января, 09:59

Modified 6 января, 10:02

Updated 6 января, 10:02

Цены и тарифы: что и как подорожает в 2025 году в Красноярске

Цены и тарифы: что и как подорожает в 2025 году в Красноярске

6 января 2025, 09:59
Фото: 1MI.
Рассказываем, что и на сколько станет дороже для жителей в 2025 году. Тут о повышения тарифов ЖКХ, пошлинах и другом.

Повышение тарифов ЖКХ в 2025 году

В Красноярском крае услуги ЖКХ, среди которых холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и ТКО, вырастут на 15% с 1 июля 2025 года. Такое повышение утвердили в правительстве РФ.

Согласно распоряжению, краю разрешили отклониться от этой индексации на 2,1%. То есть, фактическая сумма платежки может вырасти более чем на 17%. Услуги ЖКХ обычно индексируются ежегодно 1 июля.

Например, сейчас цена одного киловатт-часа электроэнергии составляет 2,47 рубля при расходовании в пределах социальной нормы и 3,98 рубля за расход сверх нормы. С 1 июля цены изменятся до 2,84 рубля и до 4,58 рубля соответственно.

С 1 июля 2025 года плата за электричество вырастет примерно на 15%.
С 1 июля 2025 года плата за электричество вырастет примерно на 15%.. Фото: 1MI

Новые тарифы на вывоз мусора начали действовать с первого января 2025 года. Для многоквартирных домов (МКД) годовой норматив накопления ТКО составит 1,8716 кубометра, для частных домов — 2,1829 кубометра с человека. Месячный норматив для МКД составит 0,156 куб.м, для частного сектора — 0,182 куб. м.

Как утверждал министр экологии края Владимир Часовитин, существенного увеличения платы для жителей не произойдет: плата вырастет от 10 до 50 рублей на человека.

Повышение штрафов и пошлин

С 1 января произошло существенное повышение пошлин за государственные услуги и штрафов за нарушение ПДД.

Пошлина за развод, перемену имени и суды

Размер госпошлины при обращении россиян в суд с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества увеличится с 650 до 5 000 рублей. Авторы закона считают, что эта мера должна помочь россиянам не доводить дело до суда.

Кроме того, с нового года подорожала смена фамилии: вместо 1 600 рублей предстоит заплатить 5 тысяч рублей.

Пошлина за исправления в записях актов гражданского состояния станет 700 рублей вместо 650 рублей. Повторная выдача свидетельств об этих записях составит 500 рублей, а не 350.

Выдача аттестата, свидетельства или других документов об уровне квалификации в связи с утерей будет стоить 2000 вместо 1300 рублей.

Получение справки из архивов ЗАГСа и других органов будет стоить теперь 350 рублей вместо 200
Получение справки из архивов ЗАГСа и других органов будет стоить теперь 350 рублей вместо 200. Фото: 1MI

Регистрация права собственности на земельный участок или недвижимость на нем вырастет с 350 до 700 рублей, а регистрация собственности на недвижимость стоимостью до 20 миллионов рублей будет стоить 4000 вместо 2000 рублей.

Штрафы

Штрафы увеличили с первого дня 2025 года. Теперь за первый проезд на красный свет штраф составит 1 500 рублей, при повторном нарушении придется заплатить 7 500 рублей. После выезда на встречку водителю придет штраф на 7,5 тысячи рублей, за поворот налево или разворот в неположенном месте — 2 250 рублей.

Вот какие еще штрафы вырастут:

Штрафы Было Стало — с 1 января 2025 года
За непристегнутый ремень 1 000₽ 1 500₽
За езду по выделенной полосе 1 500₽ 2 250₽
За вождение автомобилем в пьяном виде или за передачу управление управления нетрезвому водителю 30 000₽ 45 000₽
За непредоставление преимущества спецтранспорту включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом 3 000₽ — 5 000₽ 4 500₽ — 7 500₽

Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырастет до 750 рублей, на 40-60 км/ч — до 2000 рублей, на 60-80 км/ч — до 3000-3750 рублей, на 80 км/ч и более — до 7500 рублей.

Кроме того, с нового года скидка за быструю оплату штрафов снизится с 50% до 25%.

Льгота на оплату штрафа будет действовать не 20, а 30 дней со дня вынесения постановления
Льгота на оплату штрафа будет действовать не 20, а 30 дней со дня вынесения постановления. Фото: 1MI

На что еще вырастут цены

Соки, газировка, кофе

Производители соков и газировки планируют повысить цены в 2025 году: сообщалось, что стоимость безалкогольных напитков в России может вырасти в среднем от 9% до 15%.

С 1 января цены на свою продукцию подняли «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января поднимут «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд», с февраля — «Боржоми» и «Мултон Партнерс».

Алкоголь

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что с 1 января 2025 года цены вырастут на 15%-20% на все виды алкоголя — вино, пиво и различные крепкие напитки.

Повышение связано с ростом акцизов на этиловый спирт в 2025 году — он составил 15%, с 643 до 740 рублей. Производители ожидают, что это приведет к подорожанию крепкого алкоголя на 10—15%.

Акцизы на пиво и другие пивные напитки увеличили: с 27 рублей в 2024 году до 30 рублей.

Эксперты считают, что с начала года пиво в магазинах подорожает на 5—10%.
Эксперты считают, что с начала года пиво в магазинах подорожает на 5—10%.. Фото: 1MI

Сигареты и вейпы

С 2025 года выросли акцизы на сигареты. Теперь их минимальная цена в рознице вырастет на 4,6% — с 129 до 135 рублей за пачку.

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