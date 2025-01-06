Цены и тарифы: что и как подорожает в 2025 году в Красноярске

Posted 6 января, 09:59
Published 6 января, 09:59
Modified 6 января, 10:02
Updated 6 января, 10:02
В Красноярском крае услуги ЖКХ, среди которых холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и ТКО, вырастут на 15% с 1 июля 2025 года. Такое повышение утвердили в правительстве РФ.
Согласно распоряжению, краю разрешили отклониться от этой индексации на 2,1%. То есть, фактическая сумма платежки может вырасти более чем на 17%. Услуги ЖКХ обычно индексируются ежегодно 1 июля.
Например, сейчас цена одного киловатт-часа электроэнергии составляет 2,47 рубля при расходовании в пределах социальной нормы и 3,98 рубля за расход сверх нормы. С 1 июля цены изменятся до 2,84 рубля и до 4,58 рубля соответственно.
Новые тарифы на вывоз мусора начали действовать с первого января 2025 года. Для многоквартирных домов (МКД) годовой норматив накопления ТКО составит 1,8716 кубометра, для частных домов — 2,1829 кубометра с человека. Месячный норматив для МКД составит 0,156 куб.м, для частного сектора — 0,182 куб. м.
Как утверждал министр экологии края Владимир Часовитин, существенного увеличения платы для жителей не произойдет: плата вырастет от 10 до 50 рублей на человека.
С 1 января произошло существенное повышение пошлин за государственные услуги и штрафов за нарушение ПДД.
Размер госпошлины при обращении россиян в суд с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества увеличится с 650 до 5 000 рублей. Авторы закона считают, что эта мера должна помочь россиянам не доводить дело до суда.
Кроме того, с нового года подорожала смена фамилии: вместо 1 600 рублей предстоит заплатить 5 тысяч рублей.
Пошлина за исправления в записях актов гражданского состояния станет 700 рублей вместо 650 рублей. Повторная выдача свидетельств об этих записях составит 500 рублей, а не 350.
Выдача аттестата, свидетельства или других документов об уровне квалификации в связи с утерей будет стоить 2000 вместо 1300 рублей.
Регистрация права собственности на земельный участок или недвижимость на нем вырастет с 350 до 700 рублей, а регистрация собственности на недвижимость стоимостью до 20 миллионов рублей будет стоить 4000 вместо 2000 рублей.
Штрафы увеличили с первого дня 2025 года. Теперь за первый проезд на красный свет штраф составит 1 500 рублей, при повторном нарушении придется заплатить 7 500 рублей. После выезда на встречку водителю придет штраф на 7,5 тысячи рублей, за поворот налево или разворот в неположенном месте — 2 250 рублей.
Вот какие еще штрафы вырастут:
|Штрафы
|Было
|Стало — с 1 января 2025 года
|За непристегнутый ремень
|1 000₽
|1 500₽
|За езду по выделенной полосе
|1 500₽
|2 250₽
|За вождение автомобилем в пьяном виде или за передачу управление управления нетрезвому водителю
|30 000₽
|45 000₽
|За непредоставление преимущества спецтранспорту включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом
|3 000₽ — 5 000₽
|4 500₽ — 7 500₽
Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырастет до 750 рублей, на 40-60 км/ч — до 2000 рублей, на 60-80 км/ч — до 3000-3750 рублей, на 80 км/ч и более — до 7500 рублей.
Кроме того, с нового года скидка за быструю оплату штрафов снизится с 50% до 25%.
Производители соков и газировки планируют повысить цены в 2025 году: сообщалось, что стоимость безалкогольных напитков в России может вырасти в среднем от 9% до 15%.
С 1 января цены на свою продукцию подняли «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января поднимут «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд», с февраля — «Боржоми» и «Мултон Партнерс».
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что с 1 января 2025 года цены вырастут на 15%-20% на все виды алкоголя — вино, пиво и различные крепкие напитки.
Повышение связано с ростом акцизов на этиловый спирт в 2025 году — он составил 15%, с 643 до 740 рублей. Производители ожидают, что это приведет к подорожанию крепкого алкоголя на 10—15%.
Акцизы на пиво и другие пивные напитки увеличили: с 27 рублей в 2024 году до 30 рублей.
С 2025 года выросли акцизы на сигареты. Теперь их минимальная цена в рознице вырастет на 4,6% — с 129 до 135 рублей за пачку.