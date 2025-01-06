Цены и тарифы: что и как подорожает в 2025 году в Красноярске

Штрафы увеличили с первого дня 2025 года. Теперь за первый проезд на красный свет штраф составит 1 500 рублей, при повторном нарушении придется заплатить 7 500 рублей. После выезда на встречку водителю придет штраф на 7,5 тысячи рублей, за поворот налево или разворот в неположенном месте — 2 250 рублей.