В Красноярске на подростка напала бесхозная собака. Мальчик хотел покормить её

Posted 6 января, 05:35
Published 6 января, 05:35
Modified 6 января, 05:37
Updated 6 января, 05:37
О произошедшем в телеграм-канале «Преображенский Красноярск» рассказала мать мальчика. По её словам, всё произошло 5 января около 19:00. Мальчик встретил собаку рядом с катком и хоккейной коробкой и хотел покормить животное. Ребенок принес сосиски из соседнего магазина. Одна из сосисок упала — ребенок пытался поднять ее с земли, а собака укусила его в этот момент.
«Ребёнка положили в больницу, через час операция», — сообщила вечером 5 января мать мальчика.
В МВД подтвердили, что мальчик был госпитализирован. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.