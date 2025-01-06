В Красноярске на подростка напала бесхозная собака. Мальчик хотел покормить её

О произошедшем в телеграм-канале «Преображенский Красноярск» рассказала мать мальчика. По её словам, всё произошло 5 января около 19:00. Мальчик встретил собаку рядом с катком и хоккейной коробкой и хотел покормить животное. Ребенок принес сосиски из соседнего магазина. Одна из сосисок упала — ребенок пытался поднять ее с земли, а собака укусила его в этот момент.