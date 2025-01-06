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Posted 6 января, 05:35

Published 6 января, 05:35

Modified 6 января, 05:37

Updated 6 января, 05:37

В Красноярске на подростка напала бесхозная собака

В Красноярске на подростка напала бесхозная собака. Мальчик хотел покормить её

6 января 2025, 05:35
Фото: «Преображенский Красноярск», t.me.

В Красноярске на подростка напала бесхозная собака

В микрорайоне Преображенский 12-летнего мальчика покусала собака.

О произошедшем в телеграм-канале «Преображенский Красноярск» рассказала мать мальчика. По её словам, всё произошло 5 января около 19:00. Мальчик встретил собаку рядом с катком и хоккейной коробкой и хотел покормить животное. Ребенок принес сосиски из соседнего магазина. Одна из сосисок упала — ребенок пытался поднять ее с земли, а собака укусила его в этот момент.

«Ребёнка положили в больницу, через час операция», — сообщила вечером 5 января мать мальчика.
Фото: «Преображенский Красноярск», t.me

В МВД подтвердили, что мальчик был госпитализирован. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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