В Красноярске открывается тики-бар Kula. Где и когда?

Posted 6 января, 03:22
Published 6 января, 03:22
Modified 6 января, 03:22
Updated 6 января, 03:22
Слово «тики» пришло из полинезийской культуры. Изначально оно обозначало разного рода идолов. Обычно в интерьерах таких баров присутствует плетеная мебель, бамбук, пальмы, лодки и предметы быта островных жителей, маски и те самые «тики-идолы».
Из напитков в таких барах обычно есть коктейли из экзотических фруктовых соков и рома.
В соцсетях заведения сообщили, что бар официально откроется с 29 января на проспекте Мира, 96. Однако сейчас он уже работает в техническом режиме.
«Желание встречи с вами слишком сильно, поэтому мы объявляем месяц проработок. Сегодня и все праздники мы приоткрываем свои двери и ждём вас с 18:00», — пишут в соцсетях бара.