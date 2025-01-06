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Posted 6 января, 03:22

Published 6 января, 03:22

Modified 6 января, 03:22

Updated 6 января, 03:22

В Красноярске открывается тики-бар Kula. Где и когда?

В Красноярске открывается тики-бар Kula. Где и когда?

6 января 2025, 03:22
Фото: Kula, соцсети.
В Красноярске откроется новый тики-бар с атмосферой пляжного отдыха — Kula. Его запустила команда Illegal bar.

Слово «тики» пришло из полинезийской культуры. Изначально оно обозначало разного рода идолов. Обычно в интерьерах таких баров присутствует плетеная мебель, бамбук, пальмы, лодки и предметы быта островных жителей, маски и те самые «тики-идолы».

Из напитков в таких барах обычно есть коктейли из экзотических фруктовых соков и рома.

В соцсетях заведения сообщили, что бар официально откроется с 29 января на проспекте Мира, 96. Однако сейчас он уже работает в техническом режиме.

«Желание встречи с вами слишком сильно, поэтому мы объявляем месяц проработок. Сегодня и все праздники мы приоткрываем свои двери и ждём вас с 18:00», — пишут в соцсетях бара.
Фото: Kula, соцсети
  • Ранее в центре Красноярска открылся бар «Соседка» в азиатском стиле.
  • А еще в здании «Детского мира» открылся бар «Сплетни».
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