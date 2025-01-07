Квартиры, машины и техника: стоит ли покупать в начале 2025 года?

Основатель «Строй.рф» Дмитрий Константинов, в свою очередь, отмечает, что при сохранении текущих трендов рынок недвижимости замедлится «в ожидании лучших времен». Он уверен, что в этом году ждать массового падения стоимости жилья не стоит. По словам Константинова, это не выгодно банкам и застройщикам, так как резко упавшие в цене квартиры обрушат банковский сектор из-за большого объема ипотек, которые были выданы в прошлом.