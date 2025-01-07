Квартиры, машины и техника: стоит ли покупать в начале 2025 года?

Posted 7 января, 01:00
Published 7 января, 01:00
Modified 7 января, 01:00
Updated 7 января, 01:00
Ситуация на рынке жилья в России по-прежнему остается напряженной. Повышение ключевой ставки Центробанка, рост ставок по рыночной ипотеке, изменения в программе льготной ипотеки в 2024 году серьезно повлияли на покупательскую способность.
Риелтор и руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова в разговоре с «Проспектом Мира» напомнила, что в России в минувшем году убрали ипотеку с господдержкой и ужесточили условия по семейной ипотеке. Поэтому сейчас далеко не каждый может ей воспользоваться.
«Ужесточили требования и к самому заемщику, выросла сумма ежемесячного платежа. Более того, сейчас долевое строительство можно взять только от застройщика, а раньше можно было от физических и других юридических лиц».
Эксперт подчеркнула, что на данный момент реальных покупателей на рынке недвижимости довольно-таки мало.
Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин отмечает, что сильного падения ключевой ставки и ставок по ипотеке в 2025 году ждать не стоит. При этом он считает, что пока ставки будут высокими, стоимость жилья будет медленно падать из-за низкого спроса.
Глава «Циан. Аналитики» Алексей Попов в разговоре с «Газетой.ru» заявил, что в России спрос на недвижимость по-прежнему остается высоким и снижения цен на жилье в 2025 года ждать не стоит. Попов прогнозирует, что в этом году стоимость новых квартир вырастет на 7%, вторички — на 2%.
А вот коммерческий директор «Яндекс. Недвижимости» Евгений Белокуров считает, что из-за высокой ключевой ставки цены на новостройки могут снизиться, как и на рынке вторичного жилья. При этом эксперт подчеркивает, что серьезного падения цен ждать не стоит, так как спрос на жилье до сих пор находится на высоком уровне.
Основатель «Строй.рф» Дмитрий Константинов, в свою очередь, отмечает, что при сохранении текущих трендов рынок недвижимости замедлится «в ожидании лучших времен». Он уверен, что в этом году ждать массового падения стоимости жилья не стоит. По словам Константинова, это не выгодно банкам и застройщикам, так как резко упавшие в цене квартиры обрушат банковский сектор из-за большого объема ипотек, которые были выданы в прошлом.
При этом ряд экспертов по недвижимости считают, что цены на вторичку в 2025 году все-таки могут снизиться. На это может повлиять ужесточение денежно-кредитной политики, сложности с продажей жилья из-за подорожавших кредитов, рост инфляции, а также приоритет в продаже более крупных и новых квартир. Однако резкого падения цен ждать точно не стоит, уверены эксперты.
Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин считает, что сейчас наиболее удачное время для приобретения квартир на рынке вторичного жилья.
Глава агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова отмечает, что на данный момент выходить на сделку для покупки жилья стоит только в том случае, если нужно срочно решить жилищный вопрос. Однако, по мнению риелтора, сейчас не самое лучшее время для покупки жилья в ипотеку.
С первого января этого года в России утилизационный сбор на машины вырос на 10-20%. По словам экспертов, это приведет к повышению стоимости автомобилей.
Более того, на рост цен повлияет высокая учетная ставка Банка России, ослабление курса рубля и ужесточение условий автокредитования. В итоге представители отрасли ожидают, что цены на машины в России в среднем вырастут на 10-15%.
Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее сообщил, что стоимость автомобилей Lada в этом году точно вырастет.
«Цены будут меняться и индексироваться на инфляцию. Мы постараемся, чтобы индексация цен в 2025 году была чуть ниже, чем инфляция».
Эксперты считают, что падения цен на машины и крупных скидок в этом году ожидать не стоит. По их прогнозам, автомобили могут стать дешевле только при условии, что курс доллара вернется на уровень 90 рублей и утилизационный сбор больше повышать не будут.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) советуют жителям России не медлить с приобретением автомобиля.
Представители ассоциации отмечают, что в настоящий момент ситуация такая, что цена машины сегодня лучше, чем та, которая будет завтра.
Как пишет «Коммерсант», еще в ноябре 2024 года российские и зарубежные производители бытовой техники уведомили торговые сети о повышении цен на свои товары.
В первую очередь это связано с ростом цен на комплектующие и курсом валют, увеличением затрат на логистику и санкциями.
Представители отрасли сомневаются, что стоимость бытовой техники и электроники снизится в 2025 году. Эксперты предполагают, что цены на технику будут расти в течение года, поэтому они советуют покупать необходимые товары в начале года.