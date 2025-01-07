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Posted 7 января, 08:59

Published 7 января, 08:59

Modified 7 января, 10:55

Updated 7 января, 10:55

Превышение опасных веществ выявили в воздухе Красноярска

Не дышать? Красноярцам рассказали, что делать при «черном небе»

7 января 2025, 08:59
Фото: prmira.ru.

Превышение опасных веществ выявили в воздухе Красноярска

В краевом Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях при превышении опасных веществ в воздухе в период действия режима неблагоприятных метеорологический условий (НМУ).
  1. Не открывайте окна;
  2. Увлажняйте воздух в квартире;
  3. Занимайтесь спортом в помещении;
  4. Реже выходите на улицу;
  5. Соблюдайте питьевой режим;
  6. Чаще проводите влажную уборку.
Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

В Красноярске 6 января ввели режим «черного неба». По прогнозам, он продлится до 19:00 8 января.

По данным сайта nebo.live на 15:00 7 января, воздух наиболее загрязнен в Железнодорожном, Октябрьском и в части микрорайона Взлетки.

Первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк рассказала, что за минувшие сутки в Кировском районе выявили превышение по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 1,99 ПДКсс. В микрорайоне Северном обнаружили превышение по диоксиду азота — 1,76 ПДКсс, а также по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 2,42 ПДКсс.

Сейчас датчики минэкологии фиксируют превышения в Северном, Черемушках, Кировском, Солнечном, а также в Березовке.

Ранее доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко рассказала, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.

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#Владислав Савончик
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