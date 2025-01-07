Не дышать? Красноярцам рассказали, что делать при «черном небе»

Первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк рассказала, что за минувшие сутки в Кировском районе выявили превышение по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 1,99 ПДКсс. В микрорайоне Северном обнаружили превышение по диоксиду азота — 1,76 ПДКсс, а также по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 2,42 ПДКсс.