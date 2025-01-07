Не дышать? Красноярцам рассказали, что делать при «черном небе»

Posted 7 января, 08:59
Published 7 января, 08:59
Modified 7 января, 10:55
Updated 7 января, 10:55
В Красноярске 6 января ввели режим «черного неба». По прогнозам, он продлится до 19:00 8 января.
По данным сайта nebo.live на 15:00 7 января, воздух наиболее загрязнен в Железнодорожном, Октябрьском и в части микрорайона Взлетки.
Первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк рассказала, что за минувшие сутки в Кировском районе выявили превышение по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 1,99 ПДКсс. В микрорайоне Северном обнаружили превышение по диоксиду азота — 1,76 ПДКсс, а также по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 2,42 ПДКсс.
Сейчас датчики минэкологии фиксируют превышения в Северном, Черемушках, Кировском, Солнечном, а также в Березовке.
Ранее доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко рассказала, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.