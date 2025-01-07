Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребенка в Красноярске

Posted 7 января, 07:19
Published 7 января, 07:19
Modified 7 января, 07:21
Updated 7 января, 07:21
О произошедшем рассказала мать мальчика. Всё произошло 5 января около 19:00.
По её словам, мальчик встретил собаку рядом с катком и хоккейной коробкой и хотел покормить. Ребенок принес сосиски из соседнего магазина. Одна из сосисок упала — ребенок пытался поднять ее с земли, а собака укусила его в этот момент.
В МВД сообщали, что мальчику потребовалась госпитализация.
Случаем заинтересовались в центральном аппарате СКР и запросили доклад.