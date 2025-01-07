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Posted 7 января, 07:19

Published 7 января, 07:19

Modified 7 января, 07:21

Updated 7 января, 07:21

Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребенка в Красноярске

Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребенка в Красноярске

7 января 2025, 07:19
Фото: «Преображенский Красноярск».
В Красноярске после нападения собаки на 12-летнего мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

О произошедшем рассказала мать мальчика. Всё произошло 5 января около 19:00.

По её словам, мальчик встретил собаку рядом с катком и хоккейной коробкой и хотел покормить. Ребенок принес сосиски из соседнего магазина. Одна из сосисок упала — ребенок пытался поднять ее с земли, а собака укусила его в этот момент.

В МВД сообщали, что мальчику потребовалась госпитализация.

Случаем заинтересовались в центральном аппарате СКР и запросили доклад.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Дети#Собака#Халатность#Уголовное дело#Ребенок#Нападение собаки
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