В Красноярске за 205 миллионов продают ТЦ в задании бывшего кинотеатра

Posted 7 января, 03:27
Published 7 января, 03:27
Modified 7 января, 03:41
Updated 7 января, 03:41
В объявлении указано, что помещения снимают «Пятерочка», Fix Price, пункты выдачи Wildberries и Ozon, а само здание «заселено на 50% и активно заполняется арендаторами». Арендные платежи сейчас — более 860 тысяч рублей в месяц.
Здание принадлежит компании «Красредевелопмент», которая и обновила его. У компании есть и другие похожие проекты в городе. Среди них: заброшенный комбинат школьного питания на Каче, бывшая библиотека СФУ на Вавилова, «Трибуна» за ДК «Кировский».