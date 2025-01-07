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Posted 7 января, 03:27

Published 7 января, 03:27

Modified 7 января, 03:41

Updated 7 января, 03:41

В Красноярске за 205 миллионов продают ТЦ в задании бывшего кинотеатра

В Красноярске за 205 миллионов продают ТЦ в задании бывшего кинотеатра

7 января 2025, 03:27
Фото: Авито.
В красноярской Покровке выставили на продажу торговый центр в здании бывшего кинотеатра «Весна» на улице Юрия Гагарина, 46б. За недвижимость площадью 2,6 тысячи квадратов с участком в 27 соток просят 205 миллионов рублей

В объявлении указано, что помещения снимают «Пятерочка», Fix Price, пункты выдачи Wildberries и Ozon, а само здание «заселено на 50% и активно заполняется арендаторами». Арендные платежи сейчас — более 860 тысяч рублей в месяц.

Здание принадлежит компании «Красредевелопмент», которая и обновила его. У компании есть и другие похожие проекты в городе. Среди них: заброшенный комбинат школьного питания на Каче, бывшая библиотека СФУ на Вавилова, «Трибуна» за ДК «Кировский».

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#Владислав Савончик#Красноярск#Недвижимость#Кинотеатр#Аренда#Торговый центр
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