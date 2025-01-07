В Красноярске за 205 миллионов продают ТЦ в задании бывшего кинотеатра

Здание принадлежит компании «Красредевелопмент», которая и обновила его. У компании есть и другие похожие проекты в городе. Среди них: заброшенный комбинат школьного питания на Каче, бывшая библиотека СФУ на Вавилова, «Трибуна» за ДК «Кировский».