Хирург из Красноярска каталась на сноуборде и переломала семь ребер и таз

Posted 7 января, 05:11
Published 7 января, 05:11
Modified 7 января, 07:13
Updated 7 января, 07:13
Все произошло перед Новым годом. Врач планировала каникулы отпуском и взяла путевку, но перед отъездом решила покататься на сноуборде.
«Будучи опытной сноубордисткой, наша героиня налетела на бревно, во время спуска с горы, оно было присыпано снегом. Результат — множественные травмы: сломано семь ребер, пневмоторакс, перелом таза», — рассказали в больнице.
Вместе с ней на склоне были коллеги, поэтому транспортировку и первую помощь ей оказали быстро. Уже в качестве пациента Екатерину доставили в больницу.
«Несмотря на то что таз сломан аж в двух местах, обошлось без операции, потому что нет смещений. И небольшой пневмоторакс удалось „раздышать“ самой, легкое не свернулось. Сейчас доктор восстанавливается, Рождество еще встретит в отделении, но с ней уже все хорошо и прогнозы на выздоровление хорошие, говорит, что ей сильно повезло!» — отмечают в больнице.