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Posted 7 января, 05:11

Published 7 января, 05:11

Modified 7 января, 07:13

Updated 7 января, 07:13

Хирург из Красноярска каталась на сноуборде и переломала семь ребер и таз

Хирург из Красноярска каталась на сноуборде и переломала семь ребер и таз

7 января 2025, 05:11
Фото: Краевая клиническая больница.
Красноярский пластический хирург Екатерина Царегородцева каталась на сноуборде и получила серьезные травмы при падении. Историю коллеги рассказали в Красноярской краевой клинической больнице.

Все произошло перед Новым годом. Врач планировала каникулы отпуском и взяла путевку, но перед отъездом решила покататься на сноуборде.

«Будучи опытной сноубордисткой, наша героиня налетела на бревно, во время спуска с горы, оно было присыпано снегом. Результат — множественные травмы: сломано семь ребер, пневмоторакс, перелом таза», — рассказали в больнице.

Вместе с ней на склоне были коллеги, поэтому транспортировку и первую помощь ей оказали быстро. Уже в качестве пациента Екатерину доставили в больницу.

«Несмотря на то что таз сломан аж в двух местах, обошлось без операции, потому что нет смещений. И небольшой пневмоторакс удалось „раздышать“ самой, легкое не свернулось. Сейчас доктор восстанавливается, Рождество еще встретит в отделении, но с ней уже все хорошо и прогнозы на выздоровление хорошие, говорит, что ей сильно повезло!» — отмечают в больнице.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Перелом#Сноуборд#Травмы#Врач#Пневмоторакс
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