Как часто красноярцы ссорятся с коллегами и руководством и чем это заканчивается

Posted 8 января, 03:46
Published 8 января, 03:46
Modified 8 января, 03:48
Updated 8 января, 03:48
Такой опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. В основном инициаторами конфликта красноярцы называли своих оппонентов, только по 1% опрошенных сказали, что сами начали ссору с коллегами или директором.
Судя по ответам, мужчины конфликтуют на работе чаще женщин. Работники от 35 до 45 лет ссорятся в офисе чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.
Конфликты чаще разрешаются без помощи третьих лиц: так ответили 45% конфликтовавших с коллегами и 49% конфликтовавших с руководством. Благодаря участию других людей удалось решить проблему 21% поссорившихся с коллегами и 13% поссорившихся с руководством. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с коллегами, и 37% поссорившихся с начальством.
О конфликтах с подчиненными рассказал и 1 из 10 руководителей: 6% руководителей сами начали ссору, 4% назвали зачинщиками сотрудников.
В целом 6% компаний для решения рабочих споров привлекают специально обученных людей — медиаторов.
35% участников опроса считают, что в случае серьезного конфликта с руководителем нужно увольняться, 32% ответили, что не стоит из-за этого уходить с работы, каждый третий затруднился ответить.
Увольнение чаще выбирают мужчины. И чем моложе красноярцы, тем более категоричны они в вопросах увольнения. Те, кто зарабатывают от 100 тысяч в месяц, больше уверены в том, что при конфликте нужно менять рабочее место.