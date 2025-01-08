Как часто красноярцы ссорятся с коллегами и руководством и чем это заканчивается

Конфликты чаще разрешаются без помощи третьих лиц: так ответили 45% конфликтовавших с коллегами и 49% конфликтовавших с руководством. Благодаря участию других людей удалось решить проблему 21% поссорившихся с коллегами и 13% поссорившихся с руководством. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с коллегами, и 37% поссорившихся с начальством.