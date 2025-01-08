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Posted 8 января, 03:46

Published 8 января, 03:46

Modified 8 января, 03:48

Updated 8 января, 03:48

Как часто красноярцы ссорятся с коллегами и руководством и чем это заканчивается

Как часто красноярцы ссорятся с коллегами и руководством и чем это заканчивается

8 января 2025, 03:46
Фото: Изображение Midjourney.
Красноярцев спросили о конфликтах с коллегами и руководством в 2024 году. Каждый пятый участник опроса ответил, что конфликтовал с другими сотрудниками на рабочем месте, каждый шестой — с руководителем.

Такой опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. В основном инициаторами конфликта красноярцы называли своих оппонентов, только по 1% опрошенных сказали, что сами начали ссору с коллегами или директором.

Судя по ответам, мужчины конфликтуют на работе чаще женщин. Работники от 35 до 45 лет ссорятся в офисе чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Конфликты чаще разрешаются без помощи третьих лиц: так ответили 45% конфликтовавших с коллегами и 49% конфликтовавших с руководством. Благодаря участию других людей удалось решить проблему 21% поссорившихся с коллегами и 13% поссорившихся с руководством. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с коллегами, и 37% поссорившихся с начальством.

О конфликтах с подчиненными рассказал и 1 из 10 руководителей: 6% руководителей сами начали ссору, 4% назвали зачинщиками сотрудников.

В целом 6% компаний для решения рабочих споров привлекают специально обученных людей — медиаторов.

35% участников опроса считают, что в случае серьезного конфликта с руководителем нужно увольняться, 32% ответили, что не стоит из-за этого уходить с работы, каждый третий затруднился ответить.

Увольнение чаще выбирают мужчины. И чем моложе красноярцы, тем более категоричны они в вопросах увольнения. Те, кто зарабатывают от 100 тысяч в месяц, больше уверены в том, что при конфликте нужно менять рабочее место.

#Люди#Общество#Работа#Конфликт#Ссора#Коллеги
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