Как прийти в себя после новогодних праздников? Советы психологов

Психолог Екатерина Полуситова рассказывала «ПМ», что стоит начать с режима сна. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Перед сном можно заняться успокаивающими занятиями: чтением или медитацией. Рекомендуют не употреблять сахар, алкоголь, табак, кофе, какао и энергетики.