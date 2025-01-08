Как прийти в себя после новогодних праздников? Советы психологов

Posted 8 января, 04:40
Published 8 января, 04:40
Modified 8 января, 04:42
Updated 8 января, 04:42
Психолог Екатерина Заборовская ранее рассказывала «Проспекту Мира», что сбитый режим негативно влияет на психологическое состояние большинства людей и мешает влиться в рабочий процесс. Помогут планирование и режим дня.
«Структурированный режим помогает чувствовать себя уверенно и контролировать жизнь. Когда мы следуем определенному расписанию, у нас есть четкие цели и задачи, что способствует ощущению достижений».
Регулярность и предсказуемость режима создают ощущение безопасности и стабильности.
«Это особенно важно после ярких и эмоциональных праздничных мероприятий, когда может возникать эмоциональное перенапряжение или депрессия. Регулярные приемы пищи, тренировки и отдых в определенное время помогут нормализовать обменные процессы в организме и восстановить энергетический баланс».
Психолог Екатерина Полуситова рассказывала «ПМ», что стоит начать с режима сна. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Перед сном можно заняться успокаивающими занятиями: чтением или медитацией. Рекомендуют не употреблять сахар, алкоголь, табак, кофе, какао и энергетики.
Психолог-психоаналитик Максим Бородин добавлял, что можно постепенно сдвигать время пробуждения на 15 минут каждый день. Следующий важный шаг — установить цели.
«Поставьте перед собой реалистичные и конкретные задачи на первую неделю работы после праздников. Это поможет сосредоточиться и вновь ощутить смысл и цель своей деятельности».
Можно делать перерывы на отдых каждые 40 минут — час. В это время лучше всего сменить вид деятельности — пройтись, выйти на воздух или побыть в тишине.