Меньше 100 или больше 120 рублей: эксперты дали прогноз на курс доллара в 2025 году

Posted 8 января, 10:32
Published 8 января, 10:32
Modified 8 января, 10:35
Updated 8 января, 10:35
В начале прошлого года американская валюта стоила около 88-90 рублей. К концу года курс вырос до 101 рубля, в моменте достигал 110 рублей. Ослабление рубля на 10-13% за год было вызвано несколькими факторами, среди основных: остановка торгов на российской бирже долларом и евро и новые санкций против десятков российских банков.
Остановка торгов на бирже в июне изменила процесс продажи и расчет курса — раньше ЦБ использовал в основном только данные биржевых операций, а теперь совокупно учитывает данные межбанковских сделок, внебиржевых и биржевых торгов по продолжающим торговаться валютам.
«В целом прекращение биржевых торгов долларом и евро способствовало дальнейшей фрагментации российского валютного рынка. В итоге увеличилась волатильность валютных котировок, поскольку концентрированный заказ на продажу или покупку валюты способен вызвать достаточно сильное изменение ее цены», — отметил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.
Новые санкции против банков в ноябре, в том числе против «Газпромбанка», привели к тому, что ситуация с поступлением инвалюты в страну ухудшилась. Именно тогда доллар вновь пробил планку и достиг 109 рублей.
Оптимистичную оценку дают в Министерстве экономического развития РФ. По их подсчетам, средний курс доллара в следующие составит 96,5 рубля. Однако не все эксперты верят в такой расклад.
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что курс доллара к концу 2025-го составит 112-115 рублей, и резких «сюрпризов» в ближайшее время не ожидается.
Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков считает, что курс будет в районе 115-118 рублей, при этом допускает, что курс может вырасти до 130 рублей, отмечая, что все зависит от рыночных факторов и геополитики.
«Наши аналитики более оптимистичны, они ожидают доллар в диапазоне 107-110 рублей. Скорее всего, это будет скачкообразное движение. Будем видеть вялотекущее укрепление, которое сменяется резким ослаблением, и такие волны будут складываться по отношению к рублю в нисходящий тренд», — цитируют Кочеткова «Коммерсант».
Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин также считает, что к концу года доллар может находится в районе 115 рублей, отмечая, что все зависит от геополитики.
«В перспективе года при отсутствии серьезных подвижек в геополитической обстановке, а также устойчивых и сильных изменений котировок нефти, рубль может продолжить умеренно дешеветь из-за накопления негативного эффекта санкций».
На начало января ЦБ установил курс доллара в размере 101,6 рубля. В январе 2025 года курс рубля, по оценкам экспертов, может варьироваться от 100 до 105,5 за доллар. Эксперты отмечают, что на курс валюты может сыграть действия Дональда Трампа после инаугурации 20 января.
«Многие связывают с этим определенные надежды на улучшение геополитической обстановки для России и даже постепенное ослабление санкционного режима. Если же фактор геополитики существенно не изменится, в январе официальный курс доллара может вернуться в район 105 рублей», — считает Бабин.