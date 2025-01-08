prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 10:32

Published 8 января, 10:32

Modified 8 января, 10:35

Updated 8 января, 10:35

Меньше 100 или больше 120 рублей: эксперты дали прогноз на курс доллара в 2025 году

Меньше 100 или больше 120 рублей: эксперты дали прогноз на курс доллара в 2025 году

8 января 2025, 10:32
Фото: 1MI.
За 2024 год рубль ослабел к доллару больше чем на 10% — цена за американскую валюту составила 101 рубль. Эксперты дают разные прогнозы на 2025 год, некоторые считают, что валюта может подорожать на 7-10%.

Доллар в 2024 году: от 88 до 110 рублей.

В начале прошлого года американская валюта стоила около 88-90 рублей. К концу года курс вырос до 101 рубля, в моменте достигал 110 рублей. Ослабление рубля на 10-13% за год было вызвано несколькими факторами, среди основных: остановка торгов на российской бирже долларом и евро и новые санкций против десятков российских банков.

Курс доллара в январе 2024 года составлял 87-89 рублей
Курс доллара в январе 2024 года составлял 87-89 рублей. Фото: РБК

Остановка торгов на бирже в июне изменила процесс продажи и расчет курса — раньше ЦБ использовал в основном только данные биржевых операций, а теперь совокупно учитывает данные межбанковских сделок, внебиржевых и биржевых торгов по продолжающим торговаться валютам.

«В целом прекращение биржевых торгов долларом и евро способствовало дальнейшей фрагментации российского валютного рынка. В итоге увеличилась волатильность валютных котировок, поскольку концентрированный заказ на продажу или покупку валюты способен вызвать достаточно сильное изменение ее цены», — отметил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

Новые санкции против банков в ноябре, в том числе против «Газпромбанка», привели к тому, что ситуация с поступлением инвалюты в страну ухудшилась. Именно тогда доллар вновь пробил планку и достиг 109 рублей.

Эксперты прогнозируют, что курс доллара составит 115 рублей к концу 2025-го
Эксперты прогнозируют, что курс доллара составит 115 рублей к концу 2025-го. Фото: 1MI

Меньше 100 или больше 120 рублей за доллар: что будет в 2025 году?

Оптимистичную оценку дают в Министерстве экономического развития РФ. По их подсчетам, средний курс доллара в следующие составит 96,5 рубля. Однако не все эксперты верят в такой расклад.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что курс доллара к концу 2025-го составит 112-115 рублей, и резких «сюрпризов» в ближайшее время не ожидается.

Красноярцы не могут обменять рубли на доллары. В банках нет валюты
Узнать подробнее

Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков считает, что курс будет в районе 115-118 рублей, при этом допускает, что курс может вырасти до 130 рублей, отмечая, что все зависит от рыночных факторов и геополитики.

«Наши аналитики более оптимистичны, они ожидают доллар в диапазоне 107-110 рублей. Скорее всего, это будет скачкообразное движение. Будем видеть вялотекущее укрепление, которое сменяется резким ослаблением, и такие волны будут складываться по отношению к рублю в нисходящий тренд», — цитируют Кочеткова «Коммерсант».

Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин также считает, что к концу года доллар может находится в районе 115 рублей, отмечая, что все зависит от геополитики.

«В перспективе года при отсутствии серьезных подвижек в геополитической обстановке, а также устойчивых и сильных изменений котировок нефти, рубль может продолжить умеренно дешеветь из-за накопления негативного эффекта санкций».
На курс рубля могут повлиять решения Дональда Трампа после инаугурации 20 января.
На курс рубля могут повлиять решения Дональда Трампа после инаугурации 20 января.. Фото: freepik

Доллар в январе: покупать или подождать.

На начало января ЦБ установил курс доллара в размере 101,6 рубля. В январе 2025 года курс рубля, по оценкам экспертов, может варьироваться от 100 до 105,5 за доллар. Эксперты отмечают, что на курс валюты может сыграть действия Дональда Трампа после инаугурации 20 января.

«Многие связывают с этим определенные надежды на улучшение геополитической обстановки для России и даже постепенное ослабление санкционного режима. Если же фактор геополитики существенно не изменится, в январе официальный курс доллара может вернуться в район 105 рублей», — считает Бабин.
Читайте также:
Что больше всего подорожает из-за скачка доллара? Ответ экономистов и магазинов
#Владислав Савончик#Санкции#Биржа#Валюта#Доллар#Прогноз#Рубль#Финансы#Курс#Геополитика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика