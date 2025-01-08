Меньше 100 или больше 120 рублей: эксперты дали прогноз на курс доллара в 2025 году

В начале прошлого года американская валюта стоила около 88-90 рублей. К концу года курс вырос до 101 рубля, в моменте достигал 110 рублей. Ослабление рубля на 10-13% за год было вызвано несколькими факторами, среди основных: остановка торгов на российской бирже долларом и евро и новые санкций против десятков российских банков.