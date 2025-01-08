Подробности убийства после Нового года. Убили чемпиона по борьбе и сняли это на видео

По версии следствия, спортсмен выпивал в компании четверых приятелей в доме на Чернышевского в Покровке. В какой-то момент между ним и его знакомым Виталием произошел конфликт. Как сообщает краевой СК, знакомый взял нож и несколько раз ударил спортсмена по разным частям тела, в том числе в грудь. От полученных травм молодой человек скончался на месте.