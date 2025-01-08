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Posted 8 января, 15:25

Published 8 января, 15:25

Modified 8 января, 17:11

Updated 8 января, 17:11

В Красноярске после Нового года убили чемпиона по борьбе и сняли это на видео

Подробности убийства после Нового года. Убили чемпиона по борьбе и сняли это на видео

8 января 2025, 15:25
Фото: соцсети.

В Красноярске после Нового года убили чемпиона по борьбе и сняли это на видео

Появились подробности убийства, которое произошло в Красноярске после новогодней ночи. По данным СМИ, убитым оказался 26-летний победитель соревнований по вольной борьбе Антон Якименко.

Убийство произошло вечером 1 января. Обвинение в убийстве предъявлено безработному 26-летнему парню по имени Виталий, по информации журналистов, он знал убитого с детства, вместе занимались борьбой.

По версии следствия, спортсмен выпивал в компании четверых приятелей в доме на Чернышевского в Покровке. В какой-то момент между ним и его знакомым Виталием произошел конфликт. Как сообщает краевой СК, знакомый взял нож и несколько раз ударил спортсмена по разным частям тела, в том числе в грудь. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Фото: СК Красноярского края

В СК уточняли «ПМ», что напавший не скрывался. Убийство произошло при остальных приятелях. Один из них позвонил в скорую и полицию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемый арестован.

Источник в правоохранительных органах сообщил «МК в Красноярске», что убит Антон Якименко, победитель юношеских соревнований по вольной борьбе. Его близкие рассказали следователям, что в последнее время молодой человек не занимался спортом, он часто проводил время у друзей.

Издание сообщало, что обвиняемый не дает показания.

Близкие Якименко со ссылкой на пересказы других людей сказали ТВК, что спортсмен якобы хотел остановить обвиняемого от домогательств к подросткам — в постройки по соседству зашли 14-летние подростки, а Виталий якобы, будучи под наркотиками, собирался надругаться над ними. После чего началась драка между Якименко и Виталием.

Но другой человек отрицает это и заявляет, что никаких подростков не было. СК тоже не подтверждает эту версию. Причиной конфликта силовики называют личную неприязнь.

Подруга убитого сообщила журналистам, что во время убийства в доме находились хозяин и еще двое незнакомых людей — парень и девушка. Девушка сняла происходящее на видео, а затем начала отправлять его разным людям.

Видео: Kras Mash.

Момент убийства сняли на видео. В телеграм-каналах опубликовали фрагменты. На них двое молодых людей кричат на Якименко, один хватает его. Затем есть кадр, как спортсмен падает весь в крови, в это время кричит девушка.

На сайте федерации спортивной борьбы России есть новости об Антоне Якименко с 2012 по 2017 год. Спортсмен побеждал в международном турнире по вольной борьбе среди кадетов на призы Бувайсара Сайтиева, спартакиаде учащихся и других соревнованиях.

#Видео#Общество#Убийство#СК
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