После Нового года в Красноярске убили парня

Красноярец выпивал в компании четверых приятелей в доме на Чернышевского. В какой-то момент между ним и одним из его знакомых начался конфликт на почве взаимных оскорблений. По версии следствия, знакомый взял нож и несколько раз ударил парня по разным частям тела, в том числе в грудь. От полученных травм красноярец скончался на месте.