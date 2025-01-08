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Posted 8 января, 08:46

Published 8 января, 08:46

Modified 8 января, 16:38

Updated 8 января, 16:38

После Нового года в Красноярске убили парня

После Нового года в Красноярске убили парня

8 января 2025, 08:46
Фото: СК Красноярского края.
После новогодней ночи в Красноярске убили 25-летнего парня. Полиция задержала подозреваемого.

Убийство произошло вечером 1 января. Как сообщили в краевом СК, обвинение в убийстве предъявили 26-летнему молодому человеку.

Красноярец выпивал в компании четверых приятелей в доме на Чернышевского. В какой-то момент между ним и одним из его знакомых начался конфликт на почве взаимных оскорблений. По версии следствия, знакомый взял нож и несколько раз ударил парня по разным частям тела, в том числе в грудь. От полученных травм красноярец скончался на месте.

В СК уточнили «Проспекту Мира», что напавший не скрывался. Убийство произошло при остальных приятелях. Один из них позвонил в скорую и полицию.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемого в убийстве арестовали.

#Люди#Полиция#Убийство#СК
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