После Нового года в Красноярске убили парня

Posted 8 января, 08:46
Published 8 января, 08:46
Modified 8 января, 16:38
Updated 8 января, 16:38
Убийство произошло вечером 1 января. Как сообщили в краевом СК, обвинение в убийстве предъявили 26-летнему молодому человеку.
Красноярец выпивал в компании четверых приятелей в доме на Чернышевского. В какой-то момент между ним и одним из его знакомых начался конфликт на почве взаимных оскорблений. По версии следствия, знакомый взял нож и несколько раз ударил парня по разным частям тела, в том числе в грудь. От полученных травм красноярец скончался на месте.
В СК уточнили «Проспекту Мира», что напавший не скрывался. Убийство произошло при остальных приятелях. Один из них позвонил в скорую и полицию.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемого в убийстве арестовали.