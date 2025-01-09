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Posted 9 января, 03:14

Published 9 января, 03:14

Modified 9 января, 03:14

Updated 9 января, 03:14

Агентство недвижимости выплатит жительнице края 59 тысяч за сорвавшуюся сделку

Агентство недвижимости выплатит жительнице края 59 тысяч за сорвавшуюся сделку

9 января 2025, 03:14
Фото: 1MI.
В Красноярском крае агентство недвижимости выплатит жительнице Ачинска почти 59 тысяч за невыполненные обязательства. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам пострадавшей, в интернете она нашла объявление об аренде квартиры и позвонила по указанному номеру.

Риелторы предложили жительнице Ачинска предложили заполнить анкету, после чего женщине отправили форму договора и инструкцию для оплаты услуг. В результате клиентка перевела на реквизиты ООО «ФСИК» 17 тысяч рублей.

После перевода работник агентства недвижимости сообщил, что сделка по аренде квартиры состоится в назначенное время.

Однако спустя несколько часов женщине сказали, что сделку отменили из-за того, что владелец квартиры сотрудничает с другим агентством. Жительница Ачинска пыталась вернуть деньги обратно, но никакого ответа не получила.

В итоге суд решил взыскать с ООО «ФСИК» в пользу клиентки 58 500 рублей, из которых: 17 000 рублей — стоимость услуг, 17 000 рублей — неустойка, 5 000 рублей — моральный вред, 19 500 рублей — штраф.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Недвижимость#Красноярский край#Квартира#Ачинск#Роспотребнадзор#Аренда#Аренда квартиры#Риелтор#Агентство
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