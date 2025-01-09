Чем красноярцы были недовольны в новогодние праздники? Топ-5 жалоб

Posted 9 января, 06:55
Published 9 января, 06:55
Modified 9 января, 06:57
Updated 9 января, 06:57
Как рассказали в ведомстве, первое место по жалобам заняли маркетплейсы. Жители были недовольны отказами в возврате денег за некачественные товары и нарушениями сроков доставки.
На втором месте по жалобам — службы доставки. Красноярцам привозили испорченные продукты — просроченный сок, тухлую икру и сыр с плесенью, которая не была заявлена в составе. А некоторые продукты вообще не довезли покупателям.
Третье место заняли супермаркеты. Жители края в новогодние праздники сталкивались с тем, что цена на кассе отличалась от заявленной на ценнике.
Операторы по вывозу мусора заняли четвертое место. Возмущение жителей вызвал несвоевременный вывоз мусора.
На пятом месте — банки. По словам жителей, они столкнулись с незаконным снятием денег за подписки, неправомерным списанием кэшбэка и другими проблемами.
«Кроме того, поступали жалобы на некачественные блюда в предприятиях общественного питания, задержку почтовых отправлений, качество услуг, предоставляемыми базами отдыха и салонами красоты, а также качество товаров, купленных в розничных магазинах», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По каждому обращению уже ведётся работа.