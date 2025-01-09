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Posted 9 января, 06:55

Published 9 января, 06:55

Modified 9 января, 06:57

Updated 9 января, 06:57

Красноярцы в праздники чаще всего жаловались на маркетплейсы и доставки

Чем красноярцы были недовольны в новогодние праздники? Топ-5 жалоб

9 января 2025, 06:55
Фото: prmira.ru.

Красноярцы в праздники чаще всего жаловались на маркетплейсы и доставки

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жаловались жители Красноярска и края в новогодние праздники.

Как рассказали в ведомстве, первое место по жалобам заняли маркетплейсы. Жители были недовольны отказами в возврате денег за некачественные товары и нарушениями сроков доставки.

На втором месте по жалобам — службы доставки. Красноярцам привозили испорченные продукты — просроченный сок, тухлую икру и сыр с плесенью, которая не была заявлена в составе. А некоторые продукты вообще не довезли покупателям.

Третье место заняли супермаркеты. Жители края в новогодние праздники сталкивались с тем, что цена на кассе отличалась от заявленной на ценнике.

Операторы по вывозу мусора заняли четвертое место. Возмущение жителей вызвал несвоевременный вывоз мусора.

На пятом месте — банки. По словам жителей, они столкнулись с незаконным снятием денег за подписки, неправомерным списанием кэшбэка и другими проблемами.

«Кроме того, поступали жалобы на некачественные блюда в предприятиях общественного питания, задержку почтовых отправлений, качество услуг, предоставляемыми базами отдыха и салонами красоты, а также качество товаров, купленных в розничных магазинах», — рассказали в Роспотребнадзоре.

По каждому обращению уже ведётся работа.

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