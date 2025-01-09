Депутатам ЗС и сенаторам заказали обслуживание в VIP-залах красноярского аэропорта

Posted 9 января, 04:40
Published 9 января, 04:40
Modified 9 января, 04:40
Updated 9 января, 04:40
Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Максимальная сумма контракта — 100 тысяч рублей.
Депутатов краевого ЗС и сенаторов Совета Федерации [Андрей Клишас и Александр Усс] планируют обслуживать в бизнес-зале терминала №1 и зале повышенной комфортности терминала №2.
Дороже всего обойдется обслуживание в терминале №2 — 24 тысячи рублей за человека. Для сравнения: в прошлом году услуга стоила 19 000 рублей за человека.
Обслуживание одного человека на вылет в терминале №1 будет стоить 5 500 рублей, на прилет — 2 300 рублей. 1 700 рублей будет стоить доставка одного человека к самолету по трапу. Аналогичные цены были в 2024 году.
Судя по сайту госзакупок, на обслуживание депутатов краевого ЗС и сенатора СФ в 2024 году потратили всего лишь 37 600 рублей. При этом максимальная сумма контракта была 200 тысяч рублей.