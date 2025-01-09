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Posted 9 января, 04:40

Published 9 января, 04:40

Modified 9 января, 04:40

Updated 9 января, 04:40

Депутатам ЗС и сенаторам заказали обслуживание в VIP-залах красноярского аэропорта

Депутатам ЗС и сенаторам заказали обслуживание в VIP-залах красноярского аэропорта

9 января 2025, 04:40
Фото: Аэропорт Красноярск.
Заксобрание Красноярского края заказало обслуживание для краевых депутатов и сенаторов СовФеда в вип-залах аэропорта Красноярска на 2025 год.

Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Максимальная сумма контракта — 100 тысяч рублей.

Депутатов краевого ЗС и сенаторов Совета Федерации [Андрей Клишас и Александр Усс] планируют обслуживать в бизнес-зале терминала №1 и зале повышенной комфортности терминала №2.

Дороже всего обойдется обслуживание в терминале №2 — 24 тысячи рублей за человека. Для сравнения: в прошлом году услуга стоила 19 000 рублей за человека.

Обслуживание одного человека на вылет в терминале №1 будет стоить 5 500 рублей, на прилет — 2 300 рублей. 1 700 рублей будет стоить доставка одного человека к самолету по трапу. Аналогичные цены были в 2024 году.

Судя по сайту госзакупок, на обслуживание депутатов краевого ЗС и сенатора СФ в 2024 году потратили всего лишь 37 600 рублей. При этом максимальная сумма контракта была 200 тысяч рублей.

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