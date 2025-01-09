«Дети в слезах»: красноярцы жалуются на позднее открытие горок на острове Татышев

Posted 9 января, 05:54
Published 9 января, 05:54
Modified 9 января, 05:55
Updated 9 января, 05:55
В редакцию «Проспекта Мира» обратилась красноярка Наталья. Девушка рассказала, что сегодня она вместе с детьми и другими семьями утром пыталась попасть в ледовый городок на острове Татышев, но он был закрыт.
«Мы с малышами приехали к 11 часам, чтобы погулять и покататься до обеда. Вместе с нами было еще много других семей.
Но ледовый городок открывается только с 12 часов. Охранники стоят на входе, никого не пускают и ничего не говорят. В итоге дети со слезами пошли обратно в машину. Мы не стали дожидаться открытия и уехали.
Кто придумал такой график работы? Детям в 12 уже обедать и спать нужно. Для кого такой график и такие горки, куда не пускают вообще? Это как-то несерьезно»
В пресс-службе «Татышев-парка» корреспонденту «ПМ» сообщили, что 9 января ледовый городок перешел на будний режим работы и меняться график не будет.
«За праздничные дни городок посетили больше 200 тысяч гостей. Очереди, конечно, иногда были. Всё-таки наплыв посетителей был очень большой.
С таким наплывом посетителей горки изнашиваются (лёд стирается) и их необходимо обслуживать, чтобы не было никаких происшествий и травм. А обслуживание с такой погодой как у нас — дело не быстрое».
В «Татышев-парке» уточнили, что ледовый городок будет работать до середины февраля, если позволят погодные условия.