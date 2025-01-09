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Posted 9 января, 05:54

Published 9 января, 05:54

Modified 9 января, 05:55

Updated 9 января, 05:55

«Дети в слезах»: красноярцы жалуются на позднее открытие горок на острове Татышев

«Дети в слезах»: красноярцы жалуются на позднее открытие горок на острове Татышев

9 января 2025, 05:54
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 9 января, некоторые жители Красноярска не смогли попасть в ледовый городок в Татышев-парке. Люди считают, что он открывается слишком поздно.

В редакцию «Проспекта Мира» обратилась красноярка Наталья. Девушка рассказала, что сегодня она вместе с детьми и другими семьями утром пыталась попасть в ледовый городок на острове Татышев, но он был закрыт.

«Мы с малышами приехали к 11 часам, чтобы погулять и покататься до обеда. Вместе с нами было еще много других семей.

Но ледовый городок открывается только с 12 часов. Охранники стоят на входе, никого не пускают и ничего не говорят. В итоге дети со слезами пошли обратно в машину. Мы не стали дожидаться открытия и уехали.

Кто придумал такой график работы? Детям в 12 уже обедать и спать нужно. Для кого такой график и такие горки, куда не пускают вообще? Это как-то несерьезно»

В пресс-службе «Татышев-парка» корреспонденту «ПМ» сообщили, что 9 января ледовый городок перешел на будний режим работы и меняться график не будет.

«За праздничные дни городок посетили больше 200 тысяч гостей. Очереди, конечно, иногда были. Всё-таки наплыв посетителей был очень большой.
С таким наплывом посетителей горки изнашиваются (лёд стирается) и их необходимо обслуживать, чтобы не было никаких происшествий и травм. А обслуживание с такой погодой как у нас — дело не быстрое».

В «Татышев-парке» уточнили, что ледовый городок будет работать до середины февраля, если позволят погодные условия.

  • 1 января мы писали о том, что красноярцам приходилось стоять в очередях, чтобы покататься на горках на острове Татышев.
  • 5 января посетители снова раскритиковали работу ледового городка в Татышев-парке. Кроме того, красноярцы жаловались на нехватку горок и длинные очереди на других локациях в городе.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Татышев парк#Татышев#Остров Татышев#Ледовый городок#Горки
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