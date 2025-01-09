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Posted 9 января, 10:01

Published 9 января, 10:01

Modified 9 января, 10:57

Updated 9 января, 10:57

Избивших красноярца подростков отправили убирать снег в пансионат

Избивших красноярца подростков отправили убирать снег в пансионат

9 января 2025, 10:01
Фото: Наш мкр.Солнечный.
В Красноярске подростки после избиения мужчины в Солнечном «помогли постояльцам пансионата» — они убирали снег на территории учреждения «по инициативе прокуратуры».

1 января двое парней 15 и 17 лет избили 41-летнего мужчину, который отказал им открывать дверь в подъезд. Они нанесли ему множество гематом, ссадин и скрылись.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Прокуратура организовала проверку, чтобы дать оценку действиям подросткам.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Как сообщили в прокуратуре, 7 января с ними провели профилактическую беседу. После этого «в воспитательных целях» юноши отправились помогать постояльцам пансионата «Солнечный», «а также поздравлять их с праздниками. Там парни отчистили территорию от снега и пообщались со старшим поколением».

«Направили энергию в нужное русло», — заявили в прокуратуре.

Ведомство поставило расследование уголовного дела на контроль.

  • Ранее мы рассказывали, как красноярцы избили мужчину до потери селезенки после просьбы закурить.
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Солнечный#Подростки#Прокуратура#Избиение#Хулиганство#Уголовное дело
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