Избивших красноярца подростков отправили убирать снег в пансионат

Как сообщили в прокуратуре, 7 января с ними провели профилактическую беседу. После этого «в воспитательных целях» юноши отправились помогать постояльцам пансионата «Солнечный», «а также поздравлять их с праздниками. Там парни отчистили территорию от снега и пообщались со старшим поколением».