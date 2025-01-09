Избивших красноярца подростков отправили убирать снег в пансионат

Posted 9 января, 10:01
Published 9 января, 10:01
Modified 9 января, 10:57
Updated 9 января, 10:57
1 января двое парней 15 и 17 лет избили 41-летнего мужчину, который отказал им открывать дверь в подъезд. Они нанесли ему множество гематом, ссадин и скрылись.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Прокуратура организовала проверку, чтобы дать оценку действиям подросткам.
Как сообщили в прокуратуре, 7 января с ними провели профилактическую беседу. После этого «в воспитательных целях» юноши отправились помогать постояльцам пансионата «Солнечный», «а также поздравлять их с праздниками. Там парни отчистили территорию от снега и пообщались со старшим поколением».
«Направили энергию в нужное русло», — заявили в прокуратуре.
Ведомство поставило расследование уголовного дела на контроль.