Какие законы вступили в силу с 1 января и что изменится

С нового года вступили в силу изменения в ставке НДФЛ. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Налог на прибыль организаций повысится с 20 до 25%.