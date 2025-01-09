Какие законы вступили в силу с 1 января и что изменится

Posted 9 января, 07:54
Published 9 января, 07:54
Modified 9 января, 07:57
Updated 9 января, 07:57
С 1 января произошло повышение МРОТ и пенсий. Федеральный МРОТ составит 22 440 рублей. Тут мы рассказывали, как изменился МРОТ в Красноярском крае.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и инвалиды I группы с начала 2025 года дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Еще с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации.
С января еще упростят получения единого пособия на детей. Семьям, уже получающим выплату, не придется повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ребенка.
В новом году выросли госпошлины —пошлина за смену фамилии, имени или отчества, расторжение брака теперь составят пять тысяч рублей. Тут подробнее.
Еще увеличились размеры штрафов за нарушения ПДД. Например, штраф за непристегнутый ремень и за проезд на красный свет составит 1500 рублей, за управление авто в состоянии опьянения — 45 тысяч.
С 1 января налоговый вычет на второго и последующих детей вырос в два раза. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличен до 450 тысяч рублей.
С нового года вступили в силу изменения в ставке НДФЛ. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Налог на прибыль организаций повысится с 20 до 25%.
В некоторых регионах с нового года появится туристический налог. Регионы самостоятельно определяют необходимость его введения и размер. О введении налога уже заявили в Красноярском крае.
С 1 января для не зарегистрированных в реестре Роскомнадзора блогов и каналов, у которых более 10 тысяч подписчиков, установят ограничения на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений, распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Еще теперь можно онлайн обратиться в органы власти и оформить участок. Первое можно будет сделать через сайт «Госуслуги», второе — с помощью сервиса «Земля просто».
С 8 января ужесточат наказания за продажу детям вейпов — устанавливается уголовная ответственность. Наказание — штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года с возможным запретом на определенную деятельность до трех лет.
С января сократят сроки временного пребывания мигрантов в России. Те, кому не нужна виза в РФ, смогут пребывать на территории страны всего 90 дней вместо 180.
А с 25 января увеличивают срок, после которого можно получить вид на жительство в РФ по браку. Теперь получить его будет возможно не ранее трех лет со вступления в брак.