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Posted 9 января, 02:09

Published 9 января, 02:09

Modified 9 января, 02:12

Updated 9 января, 02:12

Красноярск лидирует в рейтинге российских городов с самым грязным воздухом

Красноярск лидирует в рейтинге российских городов с самым грязным воздухом

9 января 2025, 02:09
Фото: prmira.ru.
Красноярск по-прежнему занимает первое место в рейтинге российских городов с самым загрязненным воздухом.

Первый в 2025 году режим «черного неба» ввели в Красноярске 6 января. Официально он завершился в 19:00 8 января.

Однако вечером в рейтинге проекта IQair Красноярск по грязному воздуху оказался на первом месте среди городов России, подключенных к этому сервису. Красноярцы жаловались на неприятный запах в воздухе.

По состоянию на 08:55 9 января, Красноярск по-прежнему остается лидером рейтинга. В мировом рейтинге Красноярск находится на 58 месте. Вечером 8 января города занимал 16 строчку.

Фото: iqair.com

В минэкологии края рассказали, что 8 января в нескольких районах Красноярска зафиксировано превышение гигиенических нормативов на стационарных постах:

  • в Северном — по диоксиду азота (до 1,96 ПДКмр);
  • в Солнечном — по оксиду углерода (до 1,02 ПДКмр) и сероводороду (до 9,38 ПДКмр);
  • в Кировском — по сероводороду (до 1,89 ПДКмр);
  • в Ветлужанке — по оксиду углерода (до 1,08 ПДКмр) и по оксиду азота (до 1,25 ПДКмр).

По данным сайта nebo.live на 09:00 9 января, хуже всего в Красноярске дышится в районе улиц Декабристов, Калинина, Бограда, Менжинского, Красной Армии, Партизана Железняка.

Фото: nebo.live

Также воздух загрязнен в районе Ярыгинской набережной, Гладкова, Алексеева и 78-й Добровольческой бригады.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Черное небо#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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