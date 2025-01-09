Красноярск лидирует в рейтинге российских городов с самым грязным воздухом

Posted 9 января, 02:09
Published 9 января, 02:09
Modified 9 января, 02:12
Updated 9 января, 02:12
Первый в 2025 году режим «черного неба» ввели в Красноярске 6 января. Официально он завершился в 19:00 8 января.
Однако вечером в рейтинге проекта IQair Красноярск по грязному воздуху оказался на первом месте среди городов России, подключенных к этому сервису. Красноярцы жаловались на неприятный запах в воздухе.
По состоянию на 08:55 9 января, Красноярск по-прежнему остается лидером рейтинга. В мировом рейтинге Красноярск находится на 58 месте. Вечером 8 января города занимал 16 строчку.
В минэкологии края рассказали, что 8 января в нескольких районах Красноярска зафиксировано превышение гигиенических нормативов на стационарных постах:
По данным сайта nebo.live на 09:00 9 января, хуже всего в Красноярске дышится в районе улиц Декабристов, Калинина, Бограда, Менжинского, Красной Армии, Партизана Железняка.
Также воздух загрязнен в районе Ярыгинской набережной, Гладкова, Алексеева и 78-й Добровольческой бригады.