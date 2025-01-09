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Posted 9 января, 09:48

Published 9 января, 09:48

Modified 9 января, 11:55

Updated 9 января, 11:55

Красноярцы раскритиковали экс-мэра за борьбу с вывесками на английском

Красноярцы раскритиковали экс-мэра за борьбу с вывесками на английском

9 января 2025, 09:48
Фото: 2gis.ru / Сергей Еремин, t.me..
Красноярцы не поддержали мнение бывшего мэра Красноярска и депутата Госдумы Сергея Еремина о вывесках на английском языке. Еремин сравнивал англицизмы с незаконными мигрантами и поддержал их запрет.

Еремин выложил об этом пост в своем телеграм-канале. Он написал, что «недолго осталось англицизмам бесчинствовать в нашей речи», потому что Госдума рассмотрит законопроект о «защите русского языка».

В инициативе предлагают ограничить использование англицизмов — например, вывески и надписи, информацию о товарах и акциях, названия ЖК, поселков и микрорайонов писать только на русском языке.

«Честно? Я двумя руками „за“. А то, эта англосаксонская шелуха, словно незаконные мигранты, заполонили наш язык, вытесняя родные слова. Вывески, реклама, информация о товарах — всё должно быть на великом и могучем русском языке!», — написал бывший мэр.

Жители оставили больше ста комментариев под постом мэра и еще десятки комментариев под постами об этом в других каналах. Некоторые поддерживали позицию экс-мэра.

«Если обяжут писать названия на русском языке, то я только за. К примеру, к чему писать по-английски слово кофе или бар, сразу дороже кажется?»
«До ужаса раздражают эти английские слова в программах ТВ и из уст ведущих, особенно это Вау. Что не находят они в русском языке своих родных слов?»

Однако большинство с Ереминым не согласились. Люди писали, что наличие заимствованных слов — это развитие языка.

«Изменение языка, это естественный процесс, пока язык развивается и меняется он жив! Да мы иногда не понимаем альфа поколение, но оно уже полностью интерактивное, в этом нет ничего плохого, это другое поколение людей, Русский язык эволюционировал, изменялся многие века, кто-то говорит сейчас как говорили в 1700 годах?»
«Язык — живой организм, который сам себя прекрасно очищает от „ненужной шелухи“. Он постоянно развивается, изменяется и потому остаётся уникальным».

Кто-то подмечал, что в посте экс-мэр сам использовал англицизмы — те, что уже закрепились в русском языке.

«Интересно было бы посмотреть как он свою же статью напишет на чистом русском языке, без англицизмов».
«Суррогат, мигрант, магазин, президент, фундамент, реклама, информация, инициатива… Легко писать о запрете заимствованных слов заимствованными словами. Депутатов тогда как звать будем?»
«Надеюсь, господин Еремин никогда не узнает как много в русском языке заимствований из других языков. Это его может шокировать».

Некоторые просили депутата обратить внимание на другие проблемы, более важные, по их мнению.

«Вывески мешают… Автобусы вон битком в час пик. Воздух самый грязный в мире, ну почти. А нас вывески волнуют».
«Сергей Васильевич, может все-таки куда-то ближе к газу для родного края, к четырехполосным дорогам между городами. Ну или к дорогам в Красноярске без колеи как на Дубровинского хотя бы, не?»

Ранее власти Красноярска уже высказывались насчет запрета на вывески с иностранными словами. В мэрии говорили, что его и не собираются вводить, а при согласовании паспортов фасадов городские власти ориентируются на федеральные законы о рекламе и государственном языке РФ.

Сейчас в законе о государственном языке указано, что обязательное использование русского языка не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки. Вместе с этим, обязательно использование русского языка в любой рекламе. Иностранные слова могут использоваться в случае, когда в русском языке нет их аналогов.

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