Красноярцы сами сделали снежные фигуры на набережной. Посмотрите на Мышиного короля!

Одна семья не значилась в списках участников и просто сама начала делать фигуру. Они сделали Мышиного Короля из «Щелкунчика». Организаторы заметили это, вручили подарок и присвоили им приз зрительских симпатий. Зрители были просто в восторге от персонажа.