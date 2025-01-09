Красноярцы сами сделали снежные фигуры на набережной. Посмотрите на Мышиного короля!

Posted 9 января, 04:53
Published 9 января, 04:53
Modified 9 января, 04:55
Updated 9 января, 04:55
7 января прошел семейный конкурс, который является частью фестиваля снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». На этом этапе фигуры создавали не профессионалы, а обычные жители.
Тема фестиваля связана с творчеством Петра Чайковского — в этом году отмечается 185-летие со дня его рождения.
Семейные команды сделали фигуры из заготовленных снежных кубов.
Участвовали семь семей из разных районов Красноярска и еще предприятий РУСАЛа — три команды представляли три завода компании: Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод и Ачинский глиноземный комбинат.
Участница ачинской команды РУСАЛа рассказала, что они приехали всей семьей и большой группой поддержки. «Настолько здорово, весело, так тепло и уютно, несмотря на зиму».
Одна семья не значилась в списках участников и просто сама начала делать фигуру. Они сделали Мышиного Короля из «Щелкунчика». Организаторы заметили это, вручили подарок и присвоили им приз зрительских симпатий. Зрители были просто в восторге от персонажа.
Семья предложила авторам конкурса в будущем заготавливать снег для таких же «неофициальных» участников.
В это время на набережной шел концерт. Гостей развлекали артисты, ростовые куклы и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.
Дедов Морозов было много!
Гостям дарили подарки.
На праздник пришел мэр Владислав Логинов. Он смотрел на работы и потом участвовал в награждении.
Всем участникам вручили подарки. А члены жюри выбрали троих победителей — семьи получили репродукции картин Ван Гога.
Первое место заняла семья из Советского района, которая сделала еще одного Мышиного Короля. Они уже не раз участвовали в фестивале.
Второе место получила семья, где бабушка, сын и внучка вместе слепили Щелкунчика. Они все увлекаются творчеством — лепят, поют и играют на инструментах.
Третье место у семьи из Кировского района с фигурой Бабы-Яги. Они часто участвуют в разных конкурсах.
Замдиректора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев отметил, что работы семей можно сравнить с работами профессиональных мастеров.
«Сейчас я посмотрел, все работы получились произведениями искусства, и их сделали обычные семьи, не художники или скульпторы. В этот раз была тема — 185-летие со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. Все фигуры узнаваемы — из „Щелкунчика“, „Лебединого озера“, „Спящей красавицы“. Но главное — мы все вместе. А вместе и зиму легко превратить в праздник».
Дмитрий Дмитриев добавил, что среди мастеров уже в профессиональном этапе фестиваля участвуют представители разных стран. Ледяные и снежные скульптуры в этот раз создают мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Иркутской области, Якутии, Тувы, а еще Китая, Беларуси и Монголии.
«Ощущения великолепные. Компания не первый год поддерживает такие семейные праздники. В этом году мы вышли на совсем другой уровень — это практически международный семейный праздник».
Зрители говорят, что им понравилось — было «жарко»!