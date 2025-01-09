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Posted 9 января, 04:53

Published 9 января, 04:53

Modified 9 января, 04:55

Updated 9 января, 04:55

Красноярцы сами сделали снежные фигуры на набережной. Посмотрите на Мышиного короля!

Красноярцы сами сделали снежные фигуры на набережной. Посмотрите на Мышиного короля!

9 января 2025, 04:53
Фото: prmira.ru.
Красноярцы сами создали снежные скульптуры на Центральной набережной. Показываем и рассказываем, как это было.

7 января прошел семейный конкурс, который является частью фестиваля снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». На этом этапе фигуры создавали не профессионалы, а обычные жители.

Тема фестиваля связана с творчеством Петра Чайковского — в этом году отмечается 185-летие со дня его рождения.

Видео: prmira.ru.

Семейные команды сделали фигуры из заготовленных снежных кубов.

Фото: prmira.ru

Участвовали семь семей из разных районов Красноярска и еще предприятий РУСАЛа — три команды представляли три завода компании: Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод и Ачинский глиноземный комбинат.

Фото: prmira.ru

Участница ачинской команды РУСАЛа рассказала, что они приехали всей семьей и большой группой поддержки. «Настолько здорово, весело, так тепло и уютно, несмотря на зиму».

Видео: prmira.ru.

Одна семья не значилась в списках участников и просто сама начала делать фигуру. Они сделали Мышиного Короля из «Щелкунчика». Организаторы заметили это, вручили подарок и присвоили им приз зрительских симпатий. Зрители были просто в восторге от персонажа.

Видео: prmira.ru.

Семья предложила авторам конкурса в будущем заготавливать снег для таких же «неофициальных» участников.

Фото: prmira.ru

В это время на набережной шел концерт. Гостей развлекали артисты, ростовые куклы и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

Фото: prmira.ru
Видео: prmira.ru.

Дедов Морозов было много!

Видео: prmira.ru.

Гостям дарили подарки.

Видео: prmira.ru.

На праздник пришел мэр Владислав Логинов. Он смотрел на работы и потом участвовал в награждении.

Фото: prmira.ru
Видео: prmira.ru.

Всем участникам вручили подарки. А члены жюри выбрали троих победителей — семьи получили репродукции картин Ван Гога.

Первое место заняла семья из Советского района, которая сделала еще одного Мышиного Короля. Они уже не раз участвовали в фестивале.

Фото: prmira.ru

Второе место получила семья, где бабушка, сын и внучка вместе слепили Щелкунчика. Они все увлекаются творчеством — лепят, поют и играют на инструментах.

Третье место у семьи из Кировского района с фигурой Бабы-Яги. Они часто участвуют в разных конкурсах.

Замдиректора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев отметил, что работы семей можно сравнить с работами профессиональных мастеров.

«Сейчас я посмотрел, все работы получились произведениями искусства, и их сделали обычные семьи, не художники или скульпторы. В этот раз была тема — 185-летие со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. Все фигуры узнаваемы — из „Щелкунчика“, „Лебединого озера“, „Спящей красавицы“. Но главное — мы все вместе. А вместе и зиму легко превратить в праздник».
Видео: prmira.ru.

Дмитрий Дмитриев добавил, что среди мастеров уже в профессиональном этапе фестиваля участвуют представители разных стран. Ледяные и снежные скульптуры в этот раз создают мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Иркутской области, Якутии, Тувы, а еще Китая, Беларуси и Монголии.

«Ощущения великолепные. Компания не первый год поддерживает такие семейные праздники. В этом году мы вышли на совсем другой уровень — это практически международный семейный праздник».

Зрители говорят, что им понравилось — было «жарко»!

Видео: prmira.ru.
  • В РУСАЛе напомнили, что в свое время основатель компании Олег Дерипаска предложил участвовать в организации новогодних праздников в тех городах, где работают их предприятия. В этом году, например, компания стала генеральным спонсором «Волшебного льда Сибири».
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