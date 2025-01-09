Красноярцы толпами смотрят «Волшебника Изумрудного города» и злятся из-за концовки

Posted 9 января, 11:06
Published 9 января, 11:06
Modified 9 января, 11:08
Updated 9 января, 11:08
Новая экранная адаптация сказки «Волшебник Изумрудного города» режиссера Игоря Волошина вышла в российский прокат 1 января 2025 года. Главные роли в фильме исполняют Екатерина Червова — в роли Элли, Юрий Колокольников — Железный Дровосек, Евгений Чумак — Страшила, Артур Ваха — Трусливый Лев, Светлана Ходченкова — Бастинда.
Согласно данным ЕАИС, «Волшебник Изумрудного города» в России собрал с начала 2025 года 2,61 миллиарда рублей — его посмотрели более 5,4 миллиона человек.
В Красноярске фильм собрал более 31 миллиона — его успели посмотреть 62,2 тысячи человек. При этом сами красноярцы рассказывали, что в кинотеатрах перед показами этого фильма собираются очереди, а сеансы проходит при полных залах.
«Мы решили пойти в кино на „Волшебника Изумрудного города“ 7 января. В „Стармаксе“ на Свободном выбирали два ближайших по времени сеанса, на 16 и на 17 часов. На 16 часов вместе уже не сели бы, взяли билеты на час позже, и то девчонок посадили отдельно, а сами с мужем и сыном сели на ряд ближе. Места были сбоку, всю серединку уже в обед выкупили. Билеты стоили по 450 рублей. Людей в этом небольшом кинотеатре было много: в гардероб — очередь, на кассу за попкорном — очередь. Родители явно нервничали, дети вели себя культурнее», — поделилась впечатлением с Ngs24.ru красноярка.
«Мы сходили в „Луч“ 2-го января всего за 150 рублей, правда, время было 9:00. Зал был полный».
Красноярцы делились мнением о фильме в соцсетях. Большинству понравилась картинка и игра актеров.
«Хороший фильм, красивый, девочка отлично играла».
«Картинка красивая, нарисовано красиво, на хорошем уровне. На мой взгляд снято лучше, чем другие сказки прошлого года».
Были те, кто остался недоволен после просмотра. Жители называли фильм нудным.
«Сильно затянут, я успела выспаться на эпизоде с маковым полем. Слишком много Ходчетковой, мало Элли».
«Не интересный фильм. Можно не ходить даже. Скучный. Игра плохая, наигранно как-то. Не естественно».
«Отвратительный фильм. Кроме пса ничего путного в нем нет»
«Скукотищаааааа… Книжку в детстве гораздо интереснее было читать!»
Многим не понравилась концовка фильма.
«Конец фильма вызвал истерический смех — фильм и так нудный, и ещё и без конца. Разочарована».
«Фильм без концовки, оборван. Следующая часть через 2 года. Если бы знала, не пошла».
«Смотрели с удовольствием, пока концовка не подошла… Что к чему? Нельзя было закончить фильм? Зачем делать разочарование деткам? Ушли недовольные».
На «Кинопоиске» рейтинг фильма «Волшебник Изумрудного города» составляет 6,3. Количество положительных и нейтральных рецензий — по 42,86%, негативных — 14,29%. В положительных рецензиях отмечают то, как снят фильм, и смысл фильма.
«Совершенно замечательно визуализировали волшебную страну. Друзья, ну это просто красиво! Хотя бы за этим нужно сходить».
«Картинка, эффекты, графика — все на высоте. Трогательно, красиво, умно, тонко. Экранизация, достойная основы, идеальный фильм для начала года».
В негативных отзывах зрители пишут об игре актеров и о том, что фильм получился скучным.
«Юная актриса, являющаяся главным объектом внимания со стороны зрителя, это самое внимание раз за разом отталкивает. Подобное допустимо на детских утренниках, но большой экран халтуры не прощает».
«Как это парадоксально не прозвучит, но имея в своём распоряжении такую махину возможностей, авторы умудрились сделать действие слишком скучным и предсказуемым».
На сайте «Кино-Театр.ру» фильму поставили оценку в 5,1 балла из 10, на портале «Афиша» — 6,4.